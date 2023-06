Los docentes autoconvocados continúan con los reclamos salariales, acampe y huelga de hambre

Los Docentes Autoconvocados de la provincia realizaron hoy una nueva jornada de paro con acampes, huelga de hambre, marchas y cortes de ruta como parte del conflicto que lleva ya cinco semanas consecutivas de reclamos por mejoras salariales.

Una columna de manifestantes partió desde la plaza 9 de Julio, en el centro de la capital salteña, donde además se levantó un campamento y cuatro mujeres del área de salud iniciaron una huelga de hambre, para pedir que el gobierno de la provincia los reciba y poder avanzar así con el pedido del sector, también vinculado con cuestiones salariales.

Además de los docentes autoconvocados, se sumaron agentes de salud pública al conflicto con el gobierno provincial, que cortó el diálogo con estos sectores hace diez días.

También se realizaron cortes de rutas y marchas en las localidades de Tartagal, Cerrillos, Rosario de Lerma, Metán y Campo Quijano, donde los buses del tren a las Nubes no pudieron pasar, por lo que la excursión debió suspenderse y los turistas debieron regresar a Salta Capital, con la correspondiente devolución del dinero.

En tanto, esta tarde comenzaron cortes intermitentes en el acceso a la ciudad de Salta, donde el 24 de mayo pasado los docentes autoconvocados que protagonizaban una medida similar fueron reprimidos por la policía de Salta, y donde al día siguientes fueron detenidos 19 manifestantes luego imputados por desobediencia judicial e interrupción de las vías de comunicación.

Ayer, en el inicio de la quinta semana de paro de actividades, se desarrollaron concentraciones y marchas en otros cuatro puntos de la ciudad de Salta y en distintas localidades del interior provincial.

En esa ocasión, junto a los docentes y el personal de salud se concentraron alrededor de 20 organizaciones sociales y políticas, en apoyo a la lucha de estos sectores y en rechazo a la nueva "Ley Antipiquetes" aprobada la semana pasada, por la legislatura provincial.

El 26 de mayo pasado el gobierno provincial acordó con los gremios docentes una propuesta salarial del 34% para mayo, junio y julio, más un bono de $60 mil a pagar en dos meses, pero fue rechazada por la Asamblea de Docentes Autoconvocados de Salta.

Tras otorgar este incremento salarial, el gobernador Gustavo Sáenz aseguró que “no hay margen para dar un mayor aumento”, señaló que su Gobierno otorgó "la mejor paritaria del país”, aclaró que los días no trabajados no se pagan y consideró “fundamental” canalizar los reclamos de manera legal.

El principal reclamo de los docentes autoconvocados es alcanzar un salario mínimo igual a la canasta familiar, actualizado por inflación y el 82% móvil, entre otros puntos, además del sobreseimiento de los 19 trabajadores detenidos el 25 de mayo y liberados al día siguiente.

Ayer, el Gobierno de Salta llegó a un acuerdo salarial para la Administración Pública Centralizada, con un incremento idéntico al acordado con los gremios docentes, del 34%, que se pagará de manera escalonada, el 12% con los salarios de mayo, y el 11% a pagarse con los sueldos junio y julio respectivamente.

A esto se les sumó un bono de $60 mil, que se pagarán en los meses de julio y agosto, cuando se revisará la paritaria.

En tanto, esta mañana los representantes de cámaras empresariales, asociaciones del sector de la producción agrícola ganadera, de la construcción, el comercio, la industria, transportistas, minería, turismo y proveedores, entre otras, se reunieron con Sáenz.

Allí, manifestaron su apoyo a la ley para regular protestas, en lo que consideraron que “no es una cuestión empresarial sino social”, para asegurar la armonía, convivencia pacífica, el libre tránsito, el bienestar de todos los ciudadanos, preservando los derechos de manifestación y expresión.

Por su parte, las principales autoridades de la CGT en Salta se reunieron ayer con el mandatario salteño, a quien le pidieron que se respeten los derechos de manifestación y libre expresión de los trabajadores, y adelantaron que desde el movimiento organizado se realizarán todos los aportes necesarios a la ley recientemente sancionada, que regula la protesta social.

Personal de la Municipalidad de Salta cortaron, ayer y hoy, la avenida Paraguay, al frente del Centro Cívico Municipal, también en reclamo de paritarias, y exigen el mismo aumento salarial que otorgó el gobierno provincial a sus trabajadores.

Otro sector que inició hoy un paro por 72 horas, aunque con atención a los casos urgentes, es la Agremiación de Trabajadores Judiciales, que reclaman el adelanto a junio del incremento salarial del 6% establecido para agosto, entre otros puntos de un extenso petitorio.

Télam

* créditos video y fotos: docentes autoconvocados de Salta