Jujuy: postulan al pueblo de Yavi para participar de la nueva edición del "The Best Tourism Villages by UNWTO”

El Ministerio de Cultura y turismo de la vecina provincia de Jujuy, decidió postular al pueblo de Yavi como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo (The Best Tourism Villages by UNWTO), para lo cual fueron rubricados los documentos pertinentes entre provincia y la comisión municipal, que incluye el proyecto de postulación apoyado por material audiovisual, elementos que fueron elaborados por equipos técnicos de la Secretaría de turismo de la provincia.

En este sentido, el secretario de turismo Diego Valdecantos indicó que “es muy importante para la provincia volver a postular un destino luego de la experiencia que tuvimos con Caspalá; nos pone dentro del marco mundial como la única provincia que tiene un pueblo dentro de los “Best Tourism Villages” de la Organización Mundial de Turismo”.

Cabe destacar que a la fecha son más de 70 pueblos de casi 40 países que fueron reconocidos como Mejores Pueblos Turísticos, habiendo otros 40 seleccionados para participar del programa de actualización, beneficiándose todos de la tutoría de expertos y las oportunidades de creación de redes.