Por sus normas internas abusivas denunciaron a Mercado Libre ante Defensa del Consumidor

El hecho ocurrió en la Capital Federal provincia de Buenos Aires, pero, que también y con más frecuencia se denuncian en las redes sociales por distintos usuarios. La denuncia la radicó el pasado 3 de mayo, el abogado e integrante del Grupo Labor Peronista, Ariel Valloud, en la dirección de Defensa del Consumidor de la Capital Federal, recayendo la denuncia en el expediente Nº 01094654/23.

El denunciante dijo que “Mercado Libre ha devenido en un exponente más de la corporatocracia que funciona como un factor de poder que determina en gran medida el presente y futuro de la economía de la Argentina”.

“Si bien cuando comenzaron a surgir los portales de comercio electrónico, Mercado Libre tenía competencia; ésta fue una a una o comprada por Mercado Libre o simplemente cerraron por falta de actividad comercial, debido a la posición dominante de Mercado Libre”, agregó.

“De esta forma, esta corporación impone sus condiciones y normas internas a los usuarios y éstos raras veces son escuchados, y no sólo eso, si son escuchados, MercadoLibre implemente políticas más gravosas para sus usuarios vendedores y compradores, en especial su sistema de puntaje social o “reputación comercial”, que sólo es un ariete para que Mercado Libre se asegure rentabilidad gracias a las ventas de sus usuarios registrados”, expresó Ariel Valloud.

“Los gobiernos pasan, Mercado Libre es cada vez es más poderoso, de la mano de los políticos de turno, especialmente este gobierno, quien le dio todo el poder económico con la billetera virtual y donde MercadoLibre hizo literalmente fortunas con la pandemia del coronavirus, trasladándose gran parte del comercio en los locales a su plataforma virtual”.

En este caso desde el espacio que integra el denunciante, expresaron que la denuncia que se radicó es vinculada a las normas internas de bloqueo de publicaciones, donde Mercadolibre saca de circulación publicaciones, supuestamente porque violan alguna norma interna, pero no las restituye con la misma modalidad y rapidez con la que las bloqueó, provocando un daño de lucro cesante y pérdida de oportunidad para las pymes y usuarios que allí comercian, donde en muchos casos, esas pymes es el único canal de venta que tienen, informaron.

“Los gobiernos no tienen que atacar a Mercado Libre bloqueando sus instalaciones ni centros de distribución logística, lo que tienen que hacer los gobiernos, es aplicar la ley de defensa de la competencia, cuestión que no vemos desde hace muchas décadas en nuestro país”.

“Llamamos a los usuarios y pymes que integran esa plataforma de comercio electrónico de MercadoLIbre a que no bajen su voz y que las denuncien los abusos de esta plataforma ante la autoridades competentes”, finalizó Ariel Valloud