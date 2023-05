La ciudad de Salta adherirá al Cupo Laboral Trans

Los ediles capitalinos aprobaron la adhesión de la ciudad de Salta a la Ley Nacional 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins.

Según dijo la concejal Carolina Am, del partido Primero Salta, autora del proyecto, “esta es una ley nacional que es integral, no solo habla del 1% de la contratación del personal de los ámbitos nacionales, que se trasladaría a los municipales, sino también habla de capacitación, inclusión y concientización”. La ley además da prioridad en las contrataciones del Estado para aquellas empresas del ámbito privado que incluyan en su planta laboral a personas travestis, transexuales y transgénero y habla de acceso al crédito. “Estamos hablando más que un cupo laboral trans, estamos hablando de una ley integral, que ya tiene 2 años de promulgada y todavía nuestro municipio no se encuentra adherido”.

“Como representantes del pueblo tenemos la ineludible responsabilidad de garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas independientemente de su identidad de género u orientación sexual. Cuando hablamos de la comunidad trans hablamos de una minoría vulnerable y vulnerada que enfrentan a diario una serie de barres y obstáculos que impiden la plena integración al mercado laboral. La discriminación y el estigma son lamentablemente una realidad para muchos de ellos día a día, lo que impide que ingresen a un trabajo digno, con un sueldo digno, para poder mantener una calidad de vida. Esto afecta por supuesto a su salud física, mental y emocional”

La concejal además presentó dos números representativos: el 94% de las personas trans en Salta poseen una situación laboral precaria y la expectativa de vida de una persona trans es de 35/40 años. “Si estos números no tocan tu corazón, no va a haber palabras que lo hagan. Además de ser una medida justa y necesaria muestra empatía y compromiso con la diversidad e inclusión, nos permite crecer como sociedad respetando y valorando a cada una de las personas y también demostramos que podemos tomar medidas concretas para garantizar que todas las personas tengan igualdad de oportunidades”.