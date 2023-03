24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Hoy, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se conmemora y se rinde homenaje a víctimas de la última dictadura cívico-militar, manteniendo viva la memoria colectiva en defensa de la democracia, los derechos humanos, la verdad y la justicia.

Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas.

*Rodolfo Walsh