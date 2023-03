Feria de salud en la Ciénega: se realizarán exámenes de Papanicolaou, se colocarán vacunas e implantes de anticoncepción entre otros

Hoy lunes 20, habrá una feria de salud integral en La Ciénaga, en la que la población podrá acceder a diversos servicios. La actividad se desarrollará en el Centro de Salud Nº 34, en el horario de 9 a 12, con las siguientes prestaciones:

Exámenes de Papanicolaou

Consejería en salud sexual y reproductiva

Colocación de dispositivos de anticoncepción

Exámenes de bioimpedancia

Vacunas contra COVID-19, gripe y otras del calendario nacional

Información sobre higiene personal y bucal

Información para prevención de enfermedades

Para efectuarse el estudio de Papanicolaou, la mujer no debe estar menstruando; lo aconsejable es que hayan pasado cinco días. Dos días antes del estudio, no debe tener relaciones sexuales vaginales; no debe usar tampones, espumas anticonceptivas, cremas vaginales, ni medicamentos en la vagina. Tampoco debe aplicarse lavados (irrigaciones) vaginales.

El examen de bioimpedancia permite analizar la composición corporal, indicando la proporción aproximada de músculo, hueso y grasa. Las personas a las que se las vaya a examinar no deben realizar ningún tipo de actividad física o ejercicio durante las 24 horas previas al estudio. Tampoco deben ingerir nada de alcohol ni consumir ningún tipo de drogas en ese periodo. La mujer no debe estar en su período menstrual.

Las actividades se desarrollarán en el marco del Mes de la Mujer, haciendo hincapié en el autocuidado y difundiendo hábitos saludables.

