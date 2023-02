Jujuy: denuncian persecución política e intento de disciplinamiento por la suspensión de una diputada

El Bloque de diputados juntos Por Jujuy, expresó su rechazo al procedimiento irregular por el que se suspendió y se concretó el desafuero y suspensión de la diputada Débora Juárez Orieta. En la oportunidad también reafirmaron su solidaridad el diputado provincial Emanuel Martín Palmieri y el legislador nacional Julio Ferreyra.

El presidente del Bloque Juntos por Jujuy, diputado Juan Cardozo, afirmó que se llevó a cabo una sesión exprés donde se suspendió arbitrariamente a la diputada Juárez Orieta. “Esto es una clara una maniobra de persecución política orquestada por el Gobernador Morales para tratar de disciplinar a la oposición, no es la primera vez que pasa en la provincia y es grave institucionalmente ya que pone en jaque a la democracia en Jujuy”.

En este sentido afirmó que esta suspensión arbitraria está plasmada de irregularidades ya que fue iniciada por una justicia penal fuertemente cuestionada y parcial. “Se solicita el desafuero y la Legislatura en menos de 24 horas trata el tema, sin ni siquiera observar que el pedido se encuentre firme según lo establece el código procesal ya que la legisladora recurrió la resolución judicial”.

Cardozo destacó que el desafuero no está fundado, la diputada siempre estuvo a derecho sin entorpecer la investigación ni riesgo de ausentarse. “Hay arbitrariedad manifiesta por parte del poder político en connivencia con el poder judicial, el oficialismo ha avanzado también suspendiendo a la diputada Juárez Orieta y esto se lleva a cabo porque el Gobernador Morales pretende disciplinar a la oposición en medio del cronograma electoral, provocando una grave crisis institucional”. Agregó que “es un ataque a la democracia, la diputada suspendida representa al pueblo jujeño que la eligió mediante el voto popular, lamentablemente en Jujuy Morales puede avanzar en estos atropellos en la Legislatura porque cuenta con los votos cómplices del Partido Justicialista que hoy ya es parte del oficialismo”.

El Diputado Nacional por Jujuy, Julio Ferreyra, indicó que este caso es el ejemplo de la forma de gobernar del Ejecutivo provincial. “Morales no quiere oposición y es deplorable que el PJ haya apoyado la expulsión de una compañera, lamentablemente una justicia complaciente con el gobierno, no tenemos garantías jurídicas y cualquiera puede sufrir una denuncia en plena campaña electoral, nos dicen que nos callemos si no queremos ir presos”.

A su turno el legislador Emanuel Palmieri, sostuvo que no lo sorprenden las acciones persecutorias del gobierno provincial y que no comparte la decisión del presidente del PJ jujeño.

Para finalizar la diputada Mara Ferreyra, remarcó su solidaridad con Débora Juárez Orieta y destacó que para las mujeres que hacen política desde el rol de opositoras se ha vuelto casi como un deporte de alto riesgo en Jujuy. “El rol de oposición es necesario en el sistema democrático porque controlamos los actos del poder ejecutivo y generamos leyes para mejorar la calidad de vida de todos los jujeños, hemos sido elegidas democráticamente y el PJ en sociedad con el Gobierno de Jujuy no lo respeta. Es lamentable que referentes mujeres del justicialismo local guarden silencio cuando hay actos de violencia política como los que sufrimos”, finalizó.

