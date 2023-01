Abren un sumario administrativo por la madre que dio a luz de parada y la bebe sufrió una fractura y un traumatismo

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, dispuso la instrucción de un sumario administrativo a fin de dilucidar los hechos acaecidos el pasado jueves donde una madre dio a luz en la vereda del Hospital Papa Francisco de la Capital y se le negó atención.

Al respecto, expresó que se hará una investigación minuciosa, “para tomar las medidas correctivas necesarias, a fin de que hechos similares no vuelvan a producirse”.

Sobre el incidente, Mangione dijo que “la señora no recibió ayuda, se le negó atención, por eso vamos a investigar el hecho y tomar las medidas que correspondan”.

También explicó el hecho de que en el hospital Papa Francisco no hubiera profesionales para asistir un parto. “En este momento, el hospital no tiene ginecólogo ni obstetra, porque como es sabido, fue acondicionado para trabajar específicamente con pacientes COVID, pero todo médico está preparado para recibir un nacimiento. Lo que pasó es que la persona que atendió a la paciente no comunicó lo que estaba sucediendo”.

Además aclaró que, tanto la madre como la hija recién nacida, fueron trasladadas al hospital Materno Infantil en ambulancia del hospital Papa Francisco.

Con respecto al estado de la salud de la madre y la bebé, el Ministro dijo que “la señora está bien, estable, con control médico; la bebé sufrió una fractura de clavícula, tiene traumatismo encefalocraneano, se hicieron estudios minuciosos y está fuera de peligro, bajo control médico”.

También dijo que “constantemente estoy llamando, para cerciorarme de que no les pase nada”.

Comparte esto: Twitter

Facebook