Tucumán: investigan cinco casos de neumonía que afectan a trabajadores de una clínica privada

Autoridades de la Dirección de Epidemiología de Tucumán comenzaron a investigar cinco casos de neumonía que afectan a trabajadores de una clínica privada, tres de los cuales se encuentran internados y uno de ellos en grave estado, para determinar el agente causal de los cuadros respiratorios, informó hoy el Ministerio de Salud Pública provincial.

El secretario ejecutivo médico del Sistema de Salud Provincial (Siprosa), Miguel Ferre Contreras, explicó que según lo determinado por el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Epidemiologia «tres de los cinco pacientes se encuentran actualmente internados: uno en estado grave en respirador y dos ambulatorios».

Y, acotó que «tras una serie de estudios que se les viene practicando no tienen indicado un aislamiento etiológico, es decir que no se han determinado aún las causas de la neumonía que se encuentran cursando«.

«Como en todos los casos en los que vemos grupos de personas que presentan la misma patología y ciertas características en común, se efectúan estudios epidemiológicos de rigor para poder tomar medidas sanitarias», explicó el especialista.

Respecto a los recaudos que se deban tomar, Ferre Contreras dijo que «al no tener un agente etiológico, no se identificó aún la vía de transmisión, lo cual hace que no se puedan establecer medidas a la fecha».

«Queremos transmitir la tranquilidad de que estos casos podrán ser identificados y estudiados rápidamente porque tenemos un Sistema de Vigilancia Epidemiológica en la provincia que se encuentra constantemente alerta, que trabaja muy bien y tiene sobrada experiencia en este tipo de situaciones», concluyó.

En agosto de 2022, en la clínica privada Luz Médica, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, se registró un brote de neumonía bilateral causada por Legionella, que afectó a 22 pacientes, de los cuales seis murieron.

