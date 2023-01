Virginia Cornejo: «hay que frenar los abusivos aumentos en las tarifas»

Las protestas de los vecinos en la ciudad de Orán para manifestarse en contra de los aumentos que han tenido durante la última facturación no han cesado durante este tiempo. Reclaman que las subas de la empresa distribuidora de electricidad de Salta EDESA, son “abusivos” y que han llegado facturas que son impagables.

También vecinos de la ciudad Tartagal y otras localidades del Departamento General San Martin se han sumado a estas protestas indicando que están “molestos” por el incremento en un mes del 100% de la factura.

Esta situación ha generado algunos pronunciamientos de funcionarios públicos que deben ser aclarados a los efectos de contribuir con los vecinos afectados a fin de encausar los reclamos por las vías correspondientes.

En tal sentido cabe señalar principalmente que la regulación y determinación de las tarifas de los servicios públicos es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo titular del servicio, en el caso de la electricidad se trata de un servicio a cargo del Poder Ejecutivo Provincial que actúa por medio del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Por lo demás y como consecuencia de la intervención de la autoridad nacional en el proceso de determinación de la tarifa, cabe la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación, conforme al artículo 19 de la ley 24284.

En tal sentido hemos dirigido nota al Sr. Intendente de la Ciudad de Orán y asimismo hemos sugerido a los vecinos que soliciten la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación.

También me he comunicado con el intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Pablo Damián Gonzalez, para solicitarle que me informe: ¿cuáles son las gestiones o reclamos que realizó ante la Secretaria de Energia de la Nación con relación al incremento de las tarifas de energía eléctrica?

En momentos tan complejos como estos debemos coordinar acciones para solucionar este grave problema que afecta la comunidad, pero sobre todo reclamar al Gobierno nacional y provincial que actúen de manera inmediata para llevar una solución a los vecinos que ven afectados sus ingresos por los abusivos aumentos en las tarifas.

