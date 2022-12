Sofía Sierra: “El Presupuesto se ha convertido en un cheque para gastar discrecionalmente”

La diputada provincial del PRO, Sofía Sierra, votó en contra del Presupuesto 2023 durante la sesión de hoy en la Cámara de Diputados Provincial.

La legisladora, como lo viene haciendo en los últimos días, tanto en las reuniones previas al tratamiento como en medios de comunicación; hizo hincapié principalmente en la poca información brindada a los legisladores y, también, en la falta de planificación del Gobierno de la Provincia.

“Es justamente en el Presupuesto donde se exponen, organizan y articulan los distintos planes específicos de abordaje de las situaciones de las que se hace cargo el Estado. El Proyecto de Presupuesto debe ser, por eso, una expresión seria, clara, comprensible, de la planificación anual de la gestión de gobierno”, explicó.

Sin embargo, la diputada aseveró que “se aprueba algo que ni nosotros sabemos qué es. Sólo tenemos montos generales por Ministerio, pero no sabemos cómo se van a distribuir, porque eso se hace después con el decreto reglamentario. De lo único que tenemos detalle es de las obras de infraestructura que se van a realizar con fondos provinciales, pero que, según esta ley, después el Ejecutivo puede cambiarlas”, afirmó. “Tampoco tenemos el detalle, dentro de este presupuesto, de las obras planificadas con recursos nacionales, internacionales y las obras que más nos interesan: las hídricas”.

“Un presupuesto más detallado”

La diputada Sierra relató que días atrás le pidió al ministro de Economía que envíen “un presupuesto más abierto, más detallado, para saber qué es lo que cada Ministerio con sus Secretarías tienen planificado hacer, y de esa manera, nosotros poder hacer el seguimiento durante el año. Pero nuevamente, nos llega un proyecto general para aprobar a ciegas. Con un anexo de metas que de forma general nos muestra algunos objetivos macro”, afirmó.

En ese sentido, la diputada comparó también los Presupuestos que se envían en otras provincias y la mayoría presenta muchos más detalles de los que se presentan aquí, en Salta.

En su intervención, la diputada Sierra también criticó los recursos destinados a Remsa, ya que el monto de ingresos por operación es muy inferior al que le transfiere Provincia para ejecución de obras; la asignación de recursos a través de una Ley de Promoción Turística que está derogada y que posteriormente reasignan en la reglamentación.

Respecto a la “Emergencia de Género”, Sierra abordó el bajo incremento en la partida presupuestaria hacia el Observatorio de Violencia de Género; ya que no es congruente (para menos) con el 128% que se incrementa todo el presupuesto.

La diputada del PRO, remarcó nuevamente el manejo discrecional de fondos de la Coordinación de Enlace respecto a los fondos que le corresponden a los municipios y también por las asignaciones a ONG´s.

También cuestionó la partida de “servicios no personales”, la cual es la mayoritaria del 249% de incremento que tiene la UPATECO, la cual no ha cumplido su ley de creación, ya que aún no envía el proyecto de Estatuto Académico y el Proyecto Institucional.

En cuanto a Educación, la legisladora también se quejó de los fondos asignados a los establecimientos de gestión privada, que necesitan más de 11 millones de pesos y se les asignó poco más de 7 millones de pesos.

“Nosotros tenemos la obligación de exigir planificación al Gobierno y la herramienta más práctica que tenemos es haciéndole saber al Ejecutivo que lo que presente ahora es lo que deberá ejecutar, y no cualquier otra cosa que decida sobre la marcha. Desde hace muchos años, el Presupuesto ha dejado de ser esa herramienta constitucional de primerísima importancia. Se ha convertido en un cheque general, a ser gastado de manera discrecional. Nosotros tenemos que empezar a darle al Presupuesto la importancia política que tiene, y sobre todo la que la Constitución le reconoce”, concluyó.

