Delitos de Lesa Humanidad en Jujuy: condenaron a Juan de la Cruz Kairuz junto a otros ex militares

El Tribunal Oral Federal de Jujuy condenó ayer viernes en el juicio conocido como “Megacausa Jujuy” a 19 ex militares, ex policías, gendarmes y miembros del Servicio Penitenciario provincial por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 120 víctimas, 44 de ellas aún permanecen desaparecidas.

Fueron condenados a prisión perpetua Juan Carlos Jones Tamayo, jefe de la Central de Inteligencia “Área 323” del Ejército; el ex comisario José Américo Lescano y dos ex jefes de seguridad del penal de Villa Gorriti, Ceferino Narváez y Juan Carlos Lucero.

Recibieron penas de entre 25 y 20 años de prisión los ex policías provinciales Bernardo Salinas (25 años), Armando Claros (20 años) y Hugo Ruíz (20 años); el ex militar Mariano Braga (24 años), el gendarme Raúl Do Canto (24 años) y los ex agentes penitenciarios de Jujuy Mario Gutiérrez (22 años); Herminio Zárate (21 años) y Orlando Ricardo Ortiz (22 años).

También fueron condenados a 15 años el ex gendarme Carlos Raúl Pérez y Rodolfo Oscar López, de la Policía Federal; a 11 años el ex policía provincial Carlos Cachambe y a penas de entre 8 y 5 años los miembros de la policía provincial Juan de la Cruz Kairuz (5 años), Virgilio Choffi (8 años), Pedro Ríos (6 años) y Roque Inés Cari (6 años). Recordemos que Kairuz se desempeño, entre otros, como entrenador deportivo de los clubes Juventud Antoniana y Central Norte de nuestra Capital.

El único imputado absuelto fue Osvaldo Héctor Caraballo, quien fue guardia de Seguridad Interna del penal de Villa Gorriti. La fiscalía había pedido su absolución pero la querella de la Secretaría de Derechos Humanos había requerido que fuera condenado a prisión perpetua, por lo que recurrirá la decisión.

Para 14 de los imputados, se trata de la primera vez que son condenados por crímenes de lesa humanidad. Es el caso de Jones Tamayo, Lescano, Choffi, Cachambe, López, Pérez, Salinas, Do Canto, Ríos, Kairuz, Cari, Claros, Lucero y Narváez. Lescano y Salinas, ex miembros de la Policía de Jujuy, son también los primeros en ser condenados por delitos sexuales en la jurisdicción.

El juicio oral, el sexto que se realiza por crímenes de lesa humanidad en la provincia, se inició a mediados de 2018 con 23 imputados. Durante los cuatro años de audiencias, tres de los acusados fallecieron: el policía provincial Juan Carlos Vaca y Ramón Herrera y Carlos Alberto Ortiz, del Servicio Penitenciario provincial, los tres con condenas previas en otras causas.

La “Megacausa Jujuy” abarcó 16 causas por crímenes de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y, por primera vez en la provincia, delitos sexuales cometidos en el circuito represivo que funcionó en la provincia de Jujuy durante la última dictadura cívico-militar, que abarcó dependencias militares, policiales y penitenciarias, comisarías locales y el Centro Clandestino de Detención de la localidad de Guerrero.

También incluyó delitos cometidos contra trabajadores del Ingenio Ledesma; sin embargo, el ex dueño de la empresa, Carlos Pedro Blaquier, no integró este juicio ya que fue beneficiado por un fallo irregular de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que en 2015 le dictó la falta de mérito. La Corte Suprema de Justicia de la Nación recién anuló esa resolución en 2021, seis años después, cuando el debate ya había iniciado.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue querellante en este juicio. Además, a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas, colaboró con el Tribunal en el análisis de las condiciones de exposición y vulnerabilidad de testigos y acompañó a familiares y sobrevivientes.

