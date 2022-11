Estando lejos y por teléfono se animó a contar que la abusaron, ahora condenan a su tío por abuso sexual

Un hombre fue condenado a seis años de prisión efectiva por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real. El imputado H. D. Z. (42) es tío de la menor damnificada. Cumplirá la condena en la Unidad Carcelaria 1.

La denuncia fue presentada en julio del año pasado por la madre de la víctima. Refirió que su hija de 16 años se comunicó por teléfono desde Santa Cruz y le dijo que tenía que contarle un secreto. La menor se encontraba residiendo en esa provincia con su padre. Le dijo a su mamá que, como estaba lejos, se animaba a hablar.

En los audios le relató que su tío H. D. Z. había abusado de ella desde los 9 años hasta su adolescencia. Contó que durante seis años la sometió a tocamientos en sus partes íntimas y que las agresiones ocurrían casi siempre en su casa, cuando iban de visita y ella se quedaba a dormir.

La menor le dijo a su madre que no se había animado a hablar antes por vergüenza y por pensar en su primo, que tiene discapacidad. Además el acusado le pedía que no le contara a nadie y le prometía que no volvería a pasar.

Nota: Se omitió el nombre completo de las personas involucradas para preservar la identidad de la menor y su derecho a la intimidad y confidencialidad, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, Ley 23849) y las Leyes 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 26522 de Servicio de Comunicación Audiovisual.

