En Argentina, siempre hubo un público receptivo a las apuestas deportivas. El fútbol y las carreras de caballos se encuentran entre los deportes más elegidos al momento de hacer pronósticos. Ahora bien, la regulación y, con ella, la llegada de las plataformas cambió por completo el panorama nacional. Hoy, las apuestas online son el sector más próspero dentro de todo el territorio nacional. Es por eso que, a continuación, presentamos todo lo que hay que saber sobre las apuestas deportivas en nuestro país.

Las plataformas llegaron a Argentina

Luego del cierre de la Lotería Nacional y la aprobación de un marco regulatorio en 2021, las provincias que aprueban el juego en línea presentaron sus propias plataformas. De todas las casas de apuestas deportivas que existen, las que hay disponibles en Argentina deben tener el dominio «bet.ar». Esto quiere decir que están registradas en la AFIP, tributan impuestos y, por lo tanto, pueden operar legalmente en nuestro país. Es importante destacar este punto, ya que aquellos operadores que no cuenten con este dominio no estarán respaldados por la lotería de cada provincia y, en consecuencia, no habrá forma de garantizar la seguridad de sus jugadores.

Asimismo, hay que recalcar que no todas las provincias admiten las apuestas deportivas. Con la disolución de la Lotería Nacional, cambió el marco regulatorio federal y cada una decidió de qué manera proceder en torno a las apuestas. Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba son algunas de las que, al día de hoy, regulan esta actividad.

¿Quiénes hacen apuestas?

A diferencia de lo que sucede en algunos países europeos, el sector de las apuestas en línea en Argentina no ha logrado desterrar por completo al modo tradicional de jugar. Sin embargo, se espera que, en los próximos años, el sector siga creciendo hasta triplicar el número de usuarios registrados. A propósito de ello, se estima que la Copa del Mundo sea uno de los principales impulsores de la industria en nuestro país. Asimismo, en el 2025, habrá más de 3 millones de jugadores argentinos dedicados a las apuestas deportivas.

Si bien estas son solo estimaciones, los especialistas parecen convencidos de que Argentina no tardará en replicar el éxito que estas plataformas han alcanzado en países como México y Colombia. Para ello, se utilizan la publicidad y el patrocinio, principalmente, en partidos y equipos de fútbol. La razón es sencilla: la mayor parte de la industria está compuesta por hombres que tienen entre 18 y 65 años, cuentan con un dispositivo móvil y acceso a Internet y tienen un gran interés por los deportes y la tecnología. Desde luego, esto no quiere decir que las mujeres no apuesten, sino que casi todo el mercado se concentra en ese público y, por eso, los operadores apuestan a alcanzar a más de estos participantes.

