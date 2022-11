Lanzamiento del Geoportal Federal desarrollado por el IGN para que municipios de todo el país puedan planificar y gestionar el territorio a nivel local

En Buenos Aires, el ministro del Interior, Wado de Pedro; y su par de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, lanzaron el Geoportal Federal para la Gestión Local, una plataforma elaborada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) para que los gobiernos locales tengan acceso a información geoespacial y satelital producida por el Estado Nacional, con el objetivo de facilitar la planificación estratégica y la gestión del territorio a nivel local.

Esta plataforma ofrece soluciones concretas a la gestión pública en general y a los gobiernos municipales en particular; con el fin último de mejorar la calidad de vida de toda la sociedad. A su vez, brinda herramientas de análisis territorial en línea con el objetivo de facilitar la planificación estratégica y la gestión del territorio a nivel local.

El titular de Interior reflexionó que “hoy, en 2022, resulta imposible pensar una gestión sin combinar ciencia y tecnología ”ya que“ es imposible pensarnos como dirigentes del futuro si no entendemos que la inversión en ciencia y tecnología tiene que ver con resolver los problemas del presente y del futuro de cada uno de nuestros vecinos y vecinas”.

“Este mapa georreferencial permitirá contar con información suficiente para luego planificar”, añadió el titular de la cartera de Interior, quien recordó que, apenas arribado a la gestión ministerial, junto al resto su equipo se propusieron encontrar una definición propia de federalismo: “Para nosotros una Argentina Federal es una Argentina en donde hay trabajo genuino en cada uno de sus rincones. En cada municipio, por más pequeño que sea, si no hay trabajo y no hay oportunidades para los vecinos, entonces todavía no podemos afirmar que habitamos una Argentina federal”.

En ese sentido, valoró la gestión municipal, recordando para ello al expresidente Néstor Kirchner: “Para nosotros Néstor es un militante que se hizo intendente, y después siguió siendo intendente cuando fue gobernador, y cuando se transformó en presidente. Ése es el hombre que nos forjó y nos enseñó que la tarea más noble es la del intendente o intendenta”.

El titular de Interior recordó que Néstor Kirchner “nos enseñó la secuencia permanente de escuchar, planificar y después hacer”. Y dirigiéndose a los intendentes e intendentas del auditorio, recordó palabras del expresidente: “Si ingresan a la política, vengan a resolver los problemas de la gente. Para eso se tienen que formar, y estar siempre en el primer nivel de la formación argentina”.

Por su parte, Daniel Filmus expresó que con esta plataforma web “se produce un antes y un después para los municipios”, ya que “todos los municipios del país podrán acceder a detalladas imágenes sobre su propia información catastral, así como acceder a información ligada a prevención de accidentes naturales”.

“En definitiva, se va a poder tener absoluta dimensión de todo lo que ocurre en todo el territorio de nuestro país”, valoró el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.

A su turno, Pablo Giles, Subsecretario de Relaciones Municipales de la Nación, manifestó que “Para planificar también se necesita contar con las herramientas adecuadas, además de romper con los viejos privilegios que sólo permitían planificar a los grandes municipios”.

“El Geoportal es una de esas herramientas, ya que pone especialmente la mirada en los gobiernos locales más pequeños, que no cuentan con este tipo de tecnologías. De cara a los equipos municipales, tiene como objetivo democratizar el acceso a las herramientas de análisis territorial, permitiéndoles potenciar la planificación estratégica”, concluyó Giles.

Entre sus funcionalidades, el Geoportal Federal para la Gestión Local despliega instrumentos de análisis geográfico -tales como acceso a información sobre límites, catastro y planeamiento urbano de una determinada localidad- que garantizan el acceso a tecnologías de última generación, lo que permite potenciar el diseño de políticas públicas a la medida de las necesidades de los municipios.

Entre otros aspectos técnicos el visor de mapas ofrece:

56 capas de información geoespacial organizada en temáticas específicas de la gestión municipal.

250 fotografías aéreas que implican una cobertura de más de 225.000 km2 de áreas urbanas y suburbanas de todo el país.

3532 cartas topográficas en diferentes escalas.

2545 modelos digitales de elevaciones que permiten reconocer el relieve de todo el país.

300 imágenes satelitales que aportó la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Además, permite el análisis espacial en línea para facilitar el abordaje territorial: cálculo de curvas de nivel, identificación de cota de altura, determinación de área de influencia, medición de distancias y áreas, cálculo del perfil de elevación del terreno.

Antecedentes

En 2021, el IGN diseñó e implementó el Proyecto Infraestructura de Datos Espaciales para la Gestión Municipal para 10 municipios de diferentes regiones del país. Si bien los resultados fueron exitosos y las experiencias de uso de la herramienta de cada municipio es una evidencia de ello, esta metodología no era escalable para los 2311 gobiernos locales de todo el país. Así, el IGN desarrolló el Geoportal Federal para que todos los equipos técnicos municipales de la República Argentina puedan acceder a información geoespacial de calidad.

Geoportal Federal ingresar en: https://mapamuni.ign.gob.ar/

