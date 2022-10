Sofía Sierra: «Nada cambió con un Ley de Emergencia, porque las leyes no cambian nada, si no hay decisión y voluntad política»

En la sesión de hoy la diputada provincial del PRO, Sofía Sierra, se manifestó en contra de prorrogar la ley de emergencia sociosanitaria en el norte de la provincia, solicitada por el Ejecutivo provincial.

La legisladora argumentó su postura en que aún persisten los mismos motivos por los cuales se declaró la emergencia en 2020 y “cuando tuvimos la visita del ministro de Salud, dijo públicamente que no había un plan estratégico de salud”, remarcó.

En este marco, Sierra describió una reciente visita a la comunidad Pacará, en Tartagal, donde en el centro de salud que atiende a todas las comunidades de la zona, verificaron que no cuentan con heladera y, por lo tanto, no se puede ni colocar vacunas, por la falta de cadena de frío. Tampoco se brinda asistencia de los APS periódicamente porque no cuentan con un transporte regular “y para ir y volver en auto les cobran 12 mil pesos”, aseveró.

“Todo esto sucede con una ley de emergencia sociosanitaria que todavía está vigente. Es decir, nada cambió con un Ley de Emergencia, porque las leyes no cambian nada, si no hay decisión y voluntad política”, enfatizó.

“Si aprobamos esta prórroga de la emergencia ¿para quién estamos trabajando? ¿para la gente que nos votó, o para cubrir la ineficiencia de un grupo de personas que están hoy en este Gobierno? Lo que tenemos que hacer desde esta Cámara, es exigir planes de gobierno, sino estamos siendo cómplices de la desidia, de la ineficiencia, de la mediocridad”.

Sofía Sierra solicitó que las necesidades se contemplen en el Presupuesto. “Estamos por discutir el Presupuesto 2023, donde se debería incluir el plan de acción en materia de salud para el norte de nuestra provincia. Creo que en la agenda legislativa del próximo año, tenemos que trabajar muy fuerte en los procesos, para que sean más simples, más claros, más transparentes y más eficientes”, concluyó.

