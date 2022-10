26º Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados: temas tratados, Proyectos de ley, de Declaración y Resolución aprobados

En la última sesión del Cuerpo llevado a cabo ayer, fueron aprobados 6 proyectos de Ley, 2 proyectos de Declaración, más un paquete de 25 proyectos de Resolución y Declaración, y una serie de pedidos de informes.

Previo al Plenario, y en el marco del Mes Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, se desarrolló en el recinto de sesiones una actividad de concientización a cargo de la Fundación HOPe, presidida por Guadalupe Colque; dónde junto al médico máster en oncología molecular, Miguel Escudero Eckhard, voluntarias y el equipo interdisciplinario de la entidad, brindaron información vinculada a la prevención y detección del cáncer de mamas. Además, expusieron detalles del trabajo interdisciplinario y las acciones que llevan a cabo en red con otras instituciones en toda la provincia.

Posteriormente, y encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, y las diputadas de las distintas bancadas, se entregó un reconocimiento a la Fundación HOPE por su importante labor y contribución a la sociedad.

Sesión Ordinaria

La sesión estuvo presidida por el titular del Cuerpo, Esteban Amat Lacroix, acompañado por los vicepresidentes Ignacio Jarsún Lamónaca y Alejandra Navarro, respectivamente. Además de los secretarios Legislativo y Administrativo, Raúl Medina y Gastón Galíndez, y los prosecretarios Pedro Mellado y Margarita Vega.

ES LEY LA DONACIÓN DE TIERRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CEMENTERIO MUNICIPAL EN ROSARIO DE LERMA

Diputados aprobó y sancionó en definitiva el proyecto que establece la autorización al Poder Ejecutivo a transferir en carácter de donación una fracción del inmueble identificado con la Matrícula Nº 1.662, del departamento Rosario de Lerma, a favor de la Municipalidad de Rosario de Lerma, con el cargo de ser destinado exclusivamente a la construcción de un cementerio municipal.

El diputado Ignacio Jarsún Lamónaca, explicó que la donación de estas 4 hectáreas para la construcción de un cementerio municipal responde a una imperiosa necesidad de la comunidad. En este sentido, el legislador señaló que estas tierras representan una superficie cuatro veces mayor al tamaño del actual cementerio, lo que sería una solución definitiva al colapso del existente.

“Las familias que padecen la pérdida de un ser querido merecen despedirse de una manera digna, sin tener que pedir prestados lugares para que sus seres amados descansen”, remarcó.

A su turno, el diputado Lino Yonar, dijo que la iniciativa responde a un reclamo constante de los vecinos, quienes en su mayoría no pueden acceder a un servicio privada, por lo que con esta donación, se dará una solución a toda la población.

En tanto, el diputado Germán Rallé, informó que desde el Ministerio de Seguridad se envió un escrito avalando la donación de esta fracción de tierras, ya que las mismas se encuentran bajo su órbita en la actualidad.

Previo a la votación el Cuerpo aprobó la abstención de los diputados Bloque “Ahora Salta”.

El proyecto fue aprobado por unanimidad, y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

DONACIÓN DE TIERRAS PARA FAMILIAS RURALES DEL PARAJE POTRERO LINARES DE ROSARIO DE LERMA

Diputados dieron media sanción al proyecto de Ley que autoriza al Poder Ejecutivo a transferir en carácter de donación a favor de sus ocupantes, una fracción de hasta 250 hectáreas del inmueble identificado con la Matricula Nº 282, del Departamento de Rosario de Lerma, con el cargo de ser destinado a viviendas únicas familiares y a la explotación agropecuaria de pequeña escala.

El diputado Lino Yonar, autor del proyecto, destacó el trabajo realizado en comisiones, y resaltó que estas tierras vienen siendo trabajadas y ocupadas por familias desde el año 1932, donde construyeron sus viviendas.

“Con este proyecto devolvemos la esperanza a los pobladores del paraje Potrero Linares de poder disponer de la propiedad a través de las escrituras correspondientes, brindándoles los derechos que merecen”, puntualizó el legislador.

En tanto, el diputado Ignacio Jarsún Lamónaca, agradeció el compromiso del gobernador con esta comunidad, y la decisión política de dar una solución a esta situación.

Además, explicó que esta iniciativa requirió de un análisis extenso de documentación de muchos años.

El proyecto fue aprobado por mayoría, con los votos negativos de los legisladores, Julieta Perdigón, Cristina Fiore, y Roque Cornejo, quienes previo a la votación plantearon la vuelta a comisión de la iniciativa. Pasó al Senado en revisión.

SOLICITAN LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE AGUA POTABLE EN PARAJES Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES

Diputados aprobó un proyecto de declaración, autoría del legislador Fabio López, por el cual se solicita al Poder ejecutivo Provincial, la implementación de mecanismos de potabilización de agua para todos los parajes y los establecimientos educativos del territorio salteño.

Al respecto, el diputado Adrián Valenzuela manifestó que la importancia de esta iniciativa radica en la necesidad de modificar la difícil realidad que se vive en muchos de los parajes del interior de la provincia en torno a la calidad del agua potable, como así también de los establecimientos educativos de esas zonas y otras regiones de la provincia.

Así también, la diputada Isabel De Vita destacó que es vital profundizar y generar políticas públicas que garanticen el agua segura tanto para la alimentación como para la higiene de los vecinos de estas comunidades, y de los estudiantes de los diferentes lugares.

En coincidencia, la diputada Jorgelina Juárez expresó que “el agua es un derecho y debemos velar para garantizar este servicio a las personas en los diferentes puntos de la provincia”.

En tanto, el diputado Roque Cornejo remarcó que este es un problema importante en varios sitios de la provincia, por lo cual es necesario que se continúe trabajando en políticas que lleven solución a estas personas.

El diputado Osblado Acosta resaltó que es necesario llevar una solución a los diferentes parajes, por lo cual, se debe analizar de manera exhaustiva los puntos en común para la incorporación de obras en el Presupuesto Provincial, a fin de realizar las obras puntuales.

Así también, el diputado Jorge Restom sostuvo que es imperioso y necesario que se garantice el abastecimiento de agua en los diferentes centros educativos de la provincia.

El proyecto fue aprobado por unanimidad.

REQUIEREN LA CONSTRUCCIÓN DE ENCAUZAMIENTO Y GAVIONES EN EL RÍO ANGASTACO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS

La Cámara Baja aprobó un proyecto de Declaración que solicita que el Poder Ejecutivo Provincial a través de los organismos correspondientes y a las partidas del Plan de Mínima, disponga de la ejecución de la obra de un tramo de encauzamiento y gaviones sobre el río Angastaco, municipio del mismo nombre, departamento San Carlos, para proteger sembradíos de pequeños productores de la zona.

Según lo indica el proyecto, dicho pedido se tramita por expediente número 0090034-96958/2022-0 de fecha 3 de mayo de 2022, ante Recursos Hídricos de la Provincia.

El proyecto de autoría de la diputada Elena Díaz fue aprobado por unanimidad.

MEDIA SANCIÓN PARA QUE PRESTADORES DEL IPSS QUE INFORMEN EL PADRÓN AL QUE PERTENECEN EN SUS CONSULTORIOS

Diputados aprobó el proyecto de Ley por el cual se modifica el artículo 8º de la Ley Provincial Nº 7.127 del Instituto Provincial de Salud de Salta (I.P.S.S), estableciendo la obligatoriedad de los prestadores colocar en sus consultorios y/o salas de espera carteles indicando el tipo de padrón al cual pertenecen, informando si corresponde o no el cobro de arancel diferenciado, de acuerdo a lo establecido por el IPS.

Cabe destacar que dicho artículo promueve que los afiliados y beneficiarios gozarán de la libre elección de los prestadores de los servicios de salud que estén incluidos en el padrón de prestadores del Instituto Provincial de Salud de Salta.

La autora de la iniciativa, la diputada Socorro Villamayor, desatacó que la importancia de la iniciativa radica en la intención de asegurar con un carácter imperativo un deseo plasmado por diferentes actas compromiso entre las diferentes partes involucradas en este aspecto.

“De esta manera buscamos brindar una herramienta más para que los pacientes sepan el padrón al que pertenece el profesional”, destacó la diputada.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.

MEDIA SANCIÓN PARA DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER BUCAL

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de Ley que establece que se declare de interés provincial la prevención, asistencia y concientización del cáncer bucal en todo el territorio de la provincia de Salta.

En este sentido, la diputada Laura Cartuccia, autora del proyecto, indicó que esta enfermedad es uno de los diez cánceres más frecuentes a nivel mundial, por lo que es necesario generar la toma de conciencia en la sociedad acerca de la prevención y diagnóstico precoz.

Asimismo, la diputada precisó que la experiencia médica, “indica que, por lo general, las personas ignoran la posibilidad de que puedan estar conviviendo con un cáncer en sus cavidades bucales; es frecuente en los servicios de odontología encontrar cánceres muy desarrollados en pacientes que llegan por una simple consulta”.

«A nivel mundial, la mortalidad por tumores malignos figura entre las cuatro primeras causas de muerte, junto con las enfermedades cardíacas, las enfermedades cerebrovasculares y las producidas por accidentes. En Argentina, la mortalidad por tumores malignos se ubica en el segundo puesto entre las causas de deceso» señaló la legisladora.

En tanto, la legisladora, expresó que sólo el 15 por ciento de los casos son detectados en etapas tempranas, mientras que el 85 por ciento restante concurre en períodos avanzados.

“Es necesario contar con una norma como la que se propone a los efectos de declarar de interés la enfermedad y así poder darle adecuada difusión y tratamiento; y que el organismo ejecutor de la Ley pueda elaborar registros estadísticos para trabajar en materia de prevención, asistencia y concientización del cáncer bucal en la provincia”, remarcó.

La diputada Cristina Fiore, indicó que “este proyecto es muy importante porque es encender la luz para tomar conciencia sobre un cáncer del que no se tiene mucho conocimiento, como lo es el cáncer bucal, por lo que esta Ley va a permitir salvar vidas”.

El proyecto de autoría de las diputadas Laura Cartuccia y Verónica Saicha pasó al Senado en revisión.

DIPUTADOS APROBARON UNA INICIATIVA CONTRA EL CIBERDELITO

Legisladores dieron media sanción al proyecto de ley que establece la obligatoriedad para proveedores de bienes y servicios que deben garantizar que las operaciones con tarjeta de débito o crédito se realicen a la vista de los usuarios a cuyo nombre se han emitido.

Así también, para realizar una operación comercial, los proveedores de servicios o comercios deberán requerirle al titular que las exhiba de modo que puedan verlas adecuadamente para constatar que los datos y la firma contenidos en ellas coincidan con los del documento nacional de identidad de quien las porta.

En su articulado, la normativa establece como autoridad de aplicación de la normativa a la Secretaría de Defensa del Consumidor, la cual deberá instrumentar campañas de concientización, información y capacitación respecto al uso de las tarjetas.

La autora de la iniciativa, la diputada Gladys Paredes, explicó que esta iniciativa tiene como finalidad avanzar en la lucha contra el ciberdelito, aseverando que con esta Ley “estamos brindando una herramienta de control del cliente”.

“En 2017, hubo 3121 denuncias por estafa de este tipo, mientras que en 2022 se realizaron 7464 denuncias, denotando el aumento de este hecho delictivo”, precisó la legisladora.

A su turno, la diputada Socorro Villamayor manifestó que este es un tipo de delito que está poniendo en jaque a la sociedad, por lo cual es importante que se aprueben este tipo de normativas.

“Estamos asegurando una herramienta contra el ciberdelito, a favor de la seguridad de los salteños y los turistas que visitan nuestra provincia”, aseguró la legisladora.

En tanto, la diputada Patricia Hucena destacó que esta normativa establece un nuevo mecanismo de cuidado para las personas que paguen con tarjetas, ante un flagelo que lamentablemente va en aumento.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.

MEDIA SANCIÓN AL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE QUE LOS DEUDORES ALIMENTARIOS NO PUEDEN SER DESIGNADAS COMO AUTORIDAD SUPERIOR O EN CARGO JERÁRQUICO EN EL ESTADO PROVINCIAL

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de Ley que establece que las personas incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios de la Provincia de Salta tienen las siguientes restricciones: no pueden ser designadas como autoridad superior o en cargo jerárquico en la Administración Pública, Centralizada o Descentralizada , Organismos Autárquicos, en Empresas y Sociedades del Estado, en el Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público y la Auditoría General de la Provincia.

Asimismo, establece que en el caso de los empleados de planta permanente de los organismos a los que se refiere la norma, su designación estará condicionada a que en un plazo máximo de (30) días hábiles regularice la situación por la que se lo incluyó en el registro. Si no cumpliere en el plazo mencionado, su designación quedará sin efecto; no pueden ser designadas como miembro del Consejo de la Magistratura; no pueden ser postulantes en concursos realizados por el Consejo de la Magistratura, unidad de Concursos del Poder Judicial o por el Ministerio Público.

El proyecto lleva la firma de los diputados Mónica Juárez. Esteban Amat Lacroix; Luis Albeza; Bernardo Biella Calvet; Federico Cañizares; Carolina Ceaglio; Ana Laura Córdoba; Gustavo Dantur; Elena Díaz; Cristina Fiore; Pablo Gómez; Ernesto Guanca; Franco Hernández Berni; Nancy Jaime; Ignacio Jarsún Lamónaca; María del Socorro López; Matías Monteagudo; Alejandra Navarro; Gustavo Pantaleón; Gladys Paredes; Jorge Restom; Daniel Segura; y Santiago Vargas.

Al respecto, la diputada Mónica Juárez, destacó el trabajo realizado en las distintas comisiones, y agradeció el acompañamiento del Cuerpo, resaltando el compromiso y empatía en el tratamiento de este proyecto de Ley.

“Esta iniciativa busca aplicar una sanción a quienes no cumplen con sus deberes en las cuotas alimentarias para que no puedan acceder a cargos jerárquicos en los tres poderes del Estado”, explicó Juárez.

También señaló que “este proyecto habla de un doble esfuerzo, en su gran mayoría de las mamás, por una ocupar económicamente una responsabilidad compartida. La gran mayoría son hombres quienes no cumplen con las deudas, por lo que son las mujeres las más afectadas. Se lo debemos a esas mamás que hacen un doble esfuerzo y es importante que lo tomemos en cuenta al momento de legislar”.

Asimismo, el diputado Luis Albeza, indicó que “estamos hablando de violencia económica y patrimonial contra las mujeres y deben existir normas que protejan a las mujeres ante estos casos y es el Estado que debe corregir esto y con esta Ley vamos a tener un estado presente y una provincia un poquito menos machista”.

A su turno, el diputado Sergio Vargas, manifestó el acompañamiento del Bloque de la Unión Cívica Radical y sostuvo que este tipo de accionar es un acto de violencia machista.

“Quienes tenemos hijos nos sorprende preguntarnos por qué pasa que un hombre deje sin alimentos, sin dinero para vivir el día a día a sus hijos. Me parece importante que el Estado aborde esta situación y se brinden más derecho para nuestros niños y mujeres”, sostuvo.

En tanto, la legisladora Laura Córdoba, señaló que “me emociona mucho porque se lo que es pasar por este momento; de pedir, rogar e insistir por una cuota alimentaria; es un proyecto que se debe celebrar y aplaudir”.

“Yo como madre soltera de tres hijos me costó y me cuesta, es imposible no emocionarse cuando uno habla de estos temas, porque a una mamá o a un papá que pasa por esta situación, no le importa si tiene que salir a vender un pan, limpiar una casa o hacer lo que sea, porque el único objetivo es llegar a fin de mes y que tus hijos no noten que no te alcancen, que no vean cómo lloras detrás de una puerta viendo cómo vas a hacer”, expuso la diputada Córdoba.

Por su parte, la diputada Jorgelina Juárez, señaló, “celebro este proyecto que viene a reparar una deuda histórica, que, si bien la provincia contaba con un registro, no había una sanción concreta y efectiva y este proyecto va a permitir una consecuencia y una instancia para reparar esta situación que muchas madres sufren en la provincia”.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en Revisión.

