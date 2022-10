Capital: reconocimiento post mortem para la docente Evelia Murillo, quien fue asesinada cuando trató de impedir la violación de una joven wichí

El pasado 3 de octubre se conmemoró el octavo aniversario del fallecimiento de Evelia Murillo. En este marco y a instancias de una iniciativa presentada por la edila Laura Jorge Saravia (UCR), el Concejo Deliberante de Salta sancionó la Resolución N° 556 mediante la cual declara como Ciudadana Destacada -post mortem- a la docente salteña. Reconociendo de esta manera su trayectoria, dedicación, valentía y compromiso con la comunidad.

En virtud a la normativa aprobada por el Cuerpo es que se desarrolló ayer por la mañana la ceremonia de entrega de distinciones a familiares de Murillo. El acto estuvo encabezado por el titular del CD, Darío Madile, quien junto a Laura Jorge Saravia otorgaron Placa Recordatoria y copia de Resolución N° 556.

La edila autora del reconocimiento tomó la palabra y agradeció la concurrencia tanto de familiares como de amigos y colegas de la docente homenajeada. “Yo también soy maestra, y lo que sucedió con Evelia nos tocó muy de cerca”, aseguró Jorge Saravia. Además, la concejala resaltó la importancia de “legislar y tomar medidas para que estos hechos tan lamentables no se vuelvan a repetir”. A las alocuciones se sumó la hija de Murillo, Sofia, quien señaló: “No queremos que se la olvide, sino que se la recuerde. Ella no solo está en el recuerdo de las personas que la conocieron sino también en el de todos los ciudadanos”. Por su parte, Luisa Ríos, madre de Evelia, agradeció al Cuerpo de concejales la distinción otorgada.

En los Considerandos de la Resolución N° 556 se reseña que Evelia Murillo fue asesinada el 3 de octubre de 2014, cuando enfrentó y entregó su vida defendiendo a una alumna de un hecho de abuso. Dicho acontecimiento impregnó de dolor a nuestra sociedad, por lo que es necesario reconocer y recordar este valiente acto, con el propósito de desterrar para siempre estos ataques o acciones.

De la ceremonia participaron también los ediles Arnaldo Ramos, Alicia Vargas, Ignacio Palarik, José García (todos de UPS), Eduardo Virgili (JC+), Alberto Salim (UCR), Paula Benavides (SI), Soledad Gramajo (PorS) y Jorge López Mirau. Sumándose Jorge Murillo, padre de la homenajeada.

