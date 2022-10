Facundo Arias Binda: “Es un orgullo enorme representar a la provincia con Salta Basket”

Facundo Arias Binda es, hace dos ediciones, el abanderado salteño de Los Infernales en La Liga Argentina (LA). Encarará la tercera temporada junto al elenco salteño en la segunda división, lo que genera en él un sano y lindo orgullo. “Es un orgullo enorme representar a la provincia con Salta Basket”, apuntó en diálogo con la prensa del equipo.

Hizo sus primeros botes en el Club Villa Belgrano de Salta capital, formó parte durante algunos meses de Gimnasia y Tiro para desembarcar con 16 años en la capital del país. Obras Sanitarias recibió al joven salteño, en el Templo del Rock Arias Binda llegó a integrar durante algunos partidos el equipo de Liga Nacional, máxima división del básquet argentino. Jugó en Tirica de Eldorado, Misiones, Independiente de Tucumán y el Tribuno Básquet en su retorno a La Linda (2014). Hace dos temporadas que viste la casaca infernal en La Liga Argentina.

Según manifestó en más de una oportunidad su deseo fue jugar en Salta Basket hasta que lo consiguió. “Estando en el Tribuno Básquet trabajé muchísimo para tener una oportunidad y se me dio, ahora voy por mi tercera temporada consecutiva, cerca de los 100 partidos con Salta Basket. Estar en la segunda categoría conlleva una linda responsabilidad, estoy feliz”, sostuvo.

Con dos temporadas de LA en sus espaldas, el balance es más que positivo sobre todo si el análisis de sus actuaciones se enfocan en la postemporada, donde el salteño tuvo partidos de ensueño siendo goleador y figura. “La primera temporada que me tocó estar llegamos a semifinales (de conferencia), instancia que el equipo nunca había llegado. Fue un momento muy bueno para todos nosotros, lamentablemente y a pesar de darlo todo no pudimos frente a un gran equipo como Villa San Martín y perdimos en el tercer juego”.

“En la temporada pasada sufrimos muchas bajas por lesiones, a raiz del Covid nunca pudimos estar enteros como equipo. Nos encontramos en la recta final contra Barrio Parque que, siendo honestos, nos dio una clase de básquet. Son aprendizajes, creo que los balances de las dos temporadas son muy buenos”, manifestó el jugador salteño.

En la nueva edición de LA el representante norteño cuenta con varias fichas locales, un dato no menor a la hora de encarar una competencia nacional de tanta jerarquía. “Me parece bárbaro, en Salta hay muy buenos jugadores, buen material. Me puse muy contento cuando ficharon a Dieguito Peralta, una excelente persona y excelente jugador que pudimos repatriar. Lo mismo con Cristian Linares, Maurito Girón fuimos compañeros en el Tribuno, al igual que con Fran Quiroga. Este grupo tiene un tinte salteño así que está muy bueno, ojalá el proyecto de Los Infernales no se acabe nunca y cada vez haya más jugadores del ámbito local”, sostuvo Arias Binda.

¿Cómo estás vos y cómo ves al equipo en este nuevo inicio de temporada?

Me encuentro bien, con el equipo nos estamos poniendo a punto. En el receso hice un gran trabajo acompañado de mi familia, en los años anteriores no me sentía del todo bien, no sabía cuál era mi función pero en el receso uno charla con muchas personas, hicimos la vuelta de página y estoy más que motivado, feliz, en mi casa defendiendo los colores de la camiseta con la que siempre quise jugar.

Al equipo que se armó lo veo muy bien, con jugadores jóvenes que tienen experiencia en la liga, algunos que llegaron de la zona sur y otros de la zona norte. Estamos bien, entrenando a full, con muy buen ánimo. Siempre esperamos lo mejor.

¿Cuáles crees que son los factores de grupo y/o individuales para que un equipo tenga una buena temporada?

Los objetivos que te pones antes de empezar una temporada. A mi criterio no sirve estar mirando los números individuales, pensando a futuro, creo que es una mentalidad que se quedó en el tiempo. Todos tenemos que tener un solo objetivo, no importa si haces un punto o cuarenta, somos un equipo. Tanto jugadores, cuerpo técnico y dirigentes formamos uno. Si todos tenemos en claro que el objetivo es dejar a Salta lo más arriba posible, vamos a tener una buena temporada.

Comparte esto: Twitter

Facebook