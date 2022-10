Inicia la campaña de vacunación contra sarampión, rubéola, paperas y polio destinada exclusivamente a niños y niñas de entre 13 meses y 4 años

Desde hoy incia en forma simultánea en todo el país la Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubéola, Paperas y Poliomielitis. Está destinada a niños y niñas que tengan entre 13 meses y 4 años, inclusive.

En Salta, son más de 87 mil las personas que comprenden esta franja etaria y que están habilitadas para recibir dosis adicionales de Triple Viral (que inmuniza contra sarampión, rubéola y paperas) y contra poliomielitis.

Estas vacunas se colocarán independientemente de las ya recibidas con anterioridad y que a partir de hoy estan disponibles en hospitales, centros de salud y puestos móviles de vacunación de manera gratuita y sin prescripción médica.

La estrategia de vacunación se desarrollará hasta el 13 de noviembre.

Al respecto, la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, expresó que “esta estrategia sanitaria representa una oportunidad para reforzar la protección de todos los niños y las niñas frente a estas enfermedades y, en particular, apunta a brindar cobertura a la población infantil susceptible que se pueda haber acumulado a lo largo de los años, es decir, aquellas personas que no han sido vacunadas oportunamente o que recibieron las vacunas, pero no obtuvieron una respuesta inmune adecuada”

Lanzamiento oficial

El lanzamiento oficial de la Campaña en el Parque del Bicentenario, ubicado en la zona norte de nuestra Capital. El evento que se realizará a las 12 horas y contará con la participación del ministro de Salud Pública, Juan José Esteban.

Los padres o tutores interesados en inmunizar a sus hijos, podrán concurrir a este punto de vacunación, hasta las 19. Es importante llevar el DNI del niño o niña y el carnet de vacunación, si lo tuviera.

