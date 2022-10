Caso Jimena Salas: en conferencia de prensa el Procurador anunció la coincidencia del ADN recuperado con el de uno de los detenidos

El Procurador General de la Provincia Pedro García Castiella junto a los integrantes de la Unidad Fiscal Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, y acompañados por el Coordinador General de Fiscales Pablo Rivero, la Directora del Cuerpo de Investigadores Fiscales Gabriela Buabse y el Comisionado coadyuvante de la Procuración, Juan Ramón Miranda brindaron detalles sobre la investigación que busca dar con los autores del homicidio calificado de Jimena Beatriz Salas, ocurrido el 27 de enero de 2017 en la localidad de Vaqueros.

García Castiella destacó que la sociedad tiene derecho a estar informada dentro de los límites que permite preservar el éxito de la investigación que aún se encuentra en pleno desarrollo, trabajando en todos los elementos probatorios que hasta el momento se han reunido. “El día del procedimiento, aquel 20 de setiembre fue la conclusión de un arduo silencioso y profundo trabajo que comenzó el día 8 de abril cuando se decidió conformar una nueva Unidad Fiscal para investigar, y la designación de un equipo de investigación especial, ambos con la premisa de que ni los fiscales, ni los investigadores hayan formado parte las investigaciones anteriores para que no haya una contaminación con elementos que hasta ese momento no habían dado resultado”- remarcó.

Relató que: “El procedimiento del 20 de setiembre fue muy complejo, muy difícil de preparar porque demandó el despliegue de una gran cantidad de recursos, con mas de cincuenta y cinco personas trabajando, seis allanamientos simultáneos en dos jurisdicciones diferentes. Donde se debe reconocer el trabajo muy prolijo del equipo de investigaciones bajo la jefatura del oficial ayudante Manuel Colque y con la supervisión del Comisionado coadyuvante del CIF, Juan Ramón Miranda.

El Procurador remarcó la necesidad de salir a exponer una voz oficial “porque de aquel momento hasta ahora, se escucharon especulaciones, conjeturas, versiones, frente a la que nosotros actuamos silenciosamente y en especial la Unidad Fiscal, obligada por la reserva de las actuaciones que es una condición necesaria para llevar a buen puerto una investigación. Hay una gran cantidad de elementos que no se pueden salir a anticipar y que son necesarios preservar porque, independientemente de la demanda social o periodística en el reclamo de información que es un derecho, también hay una derecho, una obligación y carga del Ministerio Público Fiscal, de llevar adelante una investigación que oportunamente será elevada a juicio, y la ultima palabra la van a tener los señores Jueces”.

“Dentro de lo que se puede confirmar a la ciudadanía, confirmamos que conforme el resultado logrado hasta el día de ayer, se trata de un informe parcial realizado sobre un cotejo entre las muestras logradas en la escena del hecho, debidamente preservadas, debidamente secuenciadas que se encontraron en el expediente desde el año 2017 con conocimiento de todas las partes, que inclusive esos datos logrados indican dos perfiles genéticos diferentes uno en gran intensidad y otro en menor intensidad, y que habían sido inclusive enviados a distintos bancos genéticos del país para ver si se podía lograr algún cotejo comparativo que diera un resultado positivo, cosa que nunca se había logrado hasta el momento. Pero conforme el trabajo llevado adelante hasta ahora por el Servicio de Biología Molecular que integra el Laboratorio Forense del CIF, conjuntamente con el perito de control designado por la defensa, se ha llegado a la conclusión de que se acredita una coincidencia del perfil genético H1, con el perfil genético de unas de las personas que se encuentra detenida en este momento“- informó García Castiella.

Aclaró también: “Ésta es una prueba mas sobre la que se tiene que continuar trabajando, hay mucha información adicional que se va a sumar en los próximos días respecto del trabajo genético; y también sobre el estudio de todos los elementos hasta ahora logrados y reunidos no sólo durante los cuatro meses de la investigación que llevó adelante este equipo designado, sino también de todos los elementos colectados en los distintos allanamientos. No hay posibilidad de extravío de pruebas o manipulación de evidencia”.

Señaló también el Procurador: “Ante las versiones que desestiman el trabajo investigativo y señalan a los detenidos como “perejiles”, debo decir que hay preguntas en torno a estas personas que no podemos contestar en este momento porque estamos en pleno proceso de investigación, pero las acciones realizadas son impecables”.

Ademas reconoció el trabajo llevado adelante por los integrantes de la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel Gonzalez, el trabajo desplegado por la Unidad Especial de Investigadores y todas las personas que han colaborado dentro del Cuerpo de Investigadores Fiscales. “No es una cuestión menor después de todo lo que pasó por esta causa, toda la angustia, zozobra e incertidumbre que ha provocado, no solo dentro de los familiares, sino en el contexto social el que una causa durante cinco años no haya podido llegar todavía a una aproximación a lo que se llama el derecho a la verdad, que es una obligación constitucional y convencional de la provincia de Salta y el Estado Argentino. Estamos ante una aproximación que no es menor, pero todavía queda mucho por trabajar”- agregó el Procurador.

Finalmente destacó Pedro García Catiella: “En lo personal, siento una gran satisfacción en el sentido que nos hemos propuesto y que insisto, no lo hemos terminado. En el caso de alcanzar este anhelo, se alcanzará la verdad que va a poder dar paz y honra a la memoria de Jimena Salas, de su familia, de sus hijas. Esas chiquitas algún día van a querer saber que pasó con su mamá y esa, es una obligación y deuda del Estado, por eso esperemos estar a la altura de las circunstancias y poder satisfacerla.

