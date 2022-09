Nicolás Zurschmitten: “En Salta me siento cómodo en todos los aspectos por eso priorice a Los Infernales”

Llega con su amigo “Max” –su perrito- al Estadio Delmi, es una de esas mañanas que son optativas para los jugadores y pueden acercarse al polideportivo para trabajar aspectos físicos o lanzamientos. Nicolás Zurschmitten jugará su tercera temporada consecutiva en Salta Basket. Es el jugador franquicia del elenco norteño y uno de los más importantes de La Liga Argentina, más allá que el base cordobés sería incapaz de admitir algo semejante. Humilde pero frontal, se sabe feliz por seguir en La Linda donde volvió a disfrutar botando la americana.

Pese a tener ofertas de otros equipos de Liga Argentina y de la máxima categoría, Liga Nacional, el cordobés de 27 años priorizó a Los Infernales, temporada que volverá a capitanear al equipo de los salteños en la segunda división del básquet argentino. “La continuidad con Salta Basket fue algo rápido, priorizo estar en un lugar donde me siento cómodo, donde realmente me quieren y valoran como jugador y persona”, manifestó el base.

“En los últimos años me di cuenta que eso es muy importante para tener un buen rendimiento después. Estar en un lugar donde todas las cosas estén en orden y la verdad que en Salta me siento muy cómodo en todos los aspectos. Por eso priorice continuar en Los Infernales”, agregó el jugador en alusión a su continuidad.

¿Cómo manejas el tema de la distancia con tus seres queridos, con tu lugar de origen?

La verdad que uno se va acostumbrando y más allá de eso soy una persona que le gusta estar sola, manejar sus tiempos y tener sus rutinas, entonces lo llevo muy bien. Me hace valorar y disfrutar mucho más los momentos que tenemos después con mis amigos y con la familia. Quizás uno al tenerlos todos los días cerca deja de apreciar y de disfrutar ciertas cosas, se hace rutinario y la situación que atravesamos los jugadores de básquet o las personas que no viven cerca de su familia o amigos lo disfrutan mucho más.

Se conformó un nuevo plantel, con algunos que estaban y otros recién llegados. ¿Cómo ves al grupo?

Lo veo bien, recién estamos comenzando, van dos semanas, nos estamos conociendo con los chicos pero están todos con muchas ganas, entrenando muy predispuestos así que vamos por buen camino.

Pasaron las dos primeras semanas de entrenamientos, ¿el arranque es lo que más cuesta de una temporada?

Lo que más cuesta es empezar a ganar ritmo de juego primero individualmente y después como equipo. Esto último es mucho más difícil pero es parte de la competencia, todos los equipos están en la misma situación, todos comienzan al mismo tiempo algunos antes y pueden tener alguna ventaja pero después pasa más que nada por la calidad o la forma en que los jugadores se entiendan a la hora de entrenar y jugar.

En lo personal ¿cómo te sentís, cómo estás para una nueva temporada en la segunda división?

Me siento muy bien, contento de estar de nuevo en Salta tratando de mejorar lo que se hizo la temporada pasada que por ahí no se si se podría haber llegado más lejos, quizás tuvimos mala suerte con las lesiones. Personalmente tuve una lesión que me alejó de la temporada y me quedó una espina. Pero bien, con la misma ambición y las mismas ganas de seguir creciendo como jugador. Creo que en los últimos dos años en Salta crecí en muchos aspectos como jugador, empecé a creer más en mí que es algo un poco que había perdido con el pasar de los años jugando Liga, empecé a tener confianza conmigo mismo y eso se puede observar en los números pero quiero que esas estadísticas también se vean reflejadas en lo colectivo, entonces para este año ese será uno de los desafíos.

¿Qué tipo de competencia es La Liga Argentina?

Es una competencia muy complicada porque no tenemos partidos fáciles, no hay rivales inferiores. Si no entras a jugar todos los encuentros al ciento por ciento podes perder con cualquiera y sobre todo de visitante, es muy difícil ganar afuera así que la verdad que es una liga muy complicada que disfruto mucho jugar.

¿Qué análisis haces de la nueva temporada y en especial de la Conferencia Norte?

No tengo un análisis en concreto, hasta que no arranque uno no puede analizar mucho porque, yo por lo menos, no me guío por nombres de los equipos. Sí hay conjuntos que se han armado muy bien y está el caso de Independiente de Oliva que la verdad en cuanto a nombres no era el mejor y ganó de punta a punta el torneo. Entonces hasta que no arranquemos y se empiecen a jugar los partidos no se puede hacer, al menos yo, un análisis de la competencia.

¿Cómo son los arranques de temporada para Zurschmitten?

Son siempre iguales, con ganas de mejorar lo que se hizo en la temporada anterior y en lo personal mejorar como jugador. Me enfoco en eso y sobre todo en disfrutar, pase mucho tiempo sin disfrutar del básquet y se veía reflejado en los resultados o en el rendimiento. Hoy por hoy lo estoy disfrutando y siento que los resultados son otros, entonces no voy a dejar de disfrutar, priorizo eso, pasarla bien, entrenarme, mejorar como jugador y si me toca jugar de nuevo la Liga Nacional bien venido sea y sino a donde me toque jugar voy a disfrutar del básquet que es lo que me gusta hacer.

Comparte esto: Twitter

Facebook