Sáenz: “Tengo todas las fuerzas y ganas de continuar con este proyecto político”

El gobernador Gustavo Sáenz, adelantó ayer sus intenciones de ir por su reelección, al señalar que se siente con “las fuerzas y las ganas” de continuar con su proyecto político, y estimó que las elecciones provinciales podrían realizarse entre el 16 de abril y los primeros días de mayo, en decir en forma desdoblada de las nacionales.

“Tengo todas las fuerzas y ganas de continuar con este proyecto político”, expresó Sáenz, quien no pudo precisar aun quien será su compañero de fórmula para las próximas elecciones: “todavía no lo hablamos”.

En declaraciones a medios salteños, aseguró que es parte de un proyecto con una visión “absolutamente plural”, por lo que apuesta “a un frente provincial que defienda los intereses de los salteños por encima de los partidos políticos, que no excluye a nadie, sin sectarismos, sin odios ni rencores, sino que busque puntos de encuentro”.

Sáenz manifestó que prueba de esta mirada es que en su gabinete confluyen representantes de todos los sectores, y afirmó ser «consecuente» con lo que dice.

“Que ningún dirigente nacional venga a levantarme la mano y le diga a los salteños ‘éste es mi candidato’”, aseveró.

“Nunca me he colgado de la falda ni del saco de nadie. Que me elijan los salteños”, señaló el mandatario provincial, quien, a la hora de definirse políticamente, se declaró un “peronista que cree en la justicia social, que respeta a las instituciones y que acepta las opiniones de todos”.

Para él, el gran problema de la política argentina no es pertenecer a un determinado espacio político, sino “de algunos que se creen líderes mesiánicos que tienen la verdad absoluta”.

“No encontré nunca a un gobernante que haga autocrítica de su gobierno, ni estando y mucho menos después”, aseveró.

Asimismo, consideró que lo que falta en la Argentina “es humildad y grandeza”, y afirmó que no se puede esperar más a que se sienten a dialogar los líderes políticos de los partidos, “para resolver los problemas de la gente, que no son los de esa grieta disfrazada de los odios y rencores entre unos y otros«.

Para el mandatario, los problemas más urgentes que deben atenderse son «la inflación, la pobreza, la falta de oportunidades de los jóvenes y las necesidades diarias”.

Finalmente, sostuvo que los partidos “deben retomar la fortaleza que dan las internas y elegir sus candidatos”.

«No le pido a nadie que sea candidato. Esas son decisiones personales y legítimas, y, como tales, las respeto”, subrayó el gobernador.

fuente: Télam

