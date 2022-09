En Jujuy: legisladores provinciales y nacionales cuestionaron la reforma de la Constitución

Los legisladores jujeños, diputados provinciales Juan Cardozo, Débora Juárez Orieta, Alejandro Snopek, Mariela Ferreyra y Emanuel Palmieri; acompañados por el senador nacional Guillermo Snopek y el diputado nacional Julio Ferreyra cuestionaron la iniciativa del oficialismo.

En primer lugar expresaron su rechazo a la reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Jujuy. “Estamos convencidos que esta reforma no es necesaria ni urgente, hoy nos oponemos a este intento, no es conveniente porque observamos que el gobernador las podría haber planteado con la realización de las elecciones generales en 2023 para despejar cualquier tipo de dudas sobre una posible re- reelección, pero esto no fue así”.

En este sentido señalaron que esto es un intento de habilitar un nuevo mandato para el gobernador y concretar la idea de perpetuidad en el poder. “Esta idea del gobierno lamentablemente no resuelve los problemas de la gente, pensamos que no es el momento en un contexto tan delicado en la provincia”

Finalmente, destacaron que existe un evidente apuro en el oficialismo para que se sancione la ley de reforma de la constitución provincial, a pesar de la grave situación que atraviesa la provincia.

Comparte esto: Twitter

Facebook