Piden juicio para un efectivo policial que realizaba transporte de pasajeros estando con licencia médica

El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, requirió juicio ante el Juzgado de Garantías 7 del distrito Centro, para Andrés Sebastián Guanuco como autor del delito de defraudación al Estado.

La investigación se inició a partir de un informe de la Oficina General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad, donde se daba cuenta que el suboficial había solicitado licencias médicas en forma continua desde septiembre de 2019 hasta noviembre de 2019 por patología traumatológica y desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2020 por patología psiquiátrica. En este periodo, habría realizado actividades relacionadas al transporte de personas, ofertando sus servicios a través de su perfil en la red social Facebook, donde realizaba publicaciones con fotografías e incluso consignaba su teléfono personal.

Estos viajes que se hicieron públicos se realizaron a distintas localidades del interior provincial y provincias vecinas y en algunos de ellos se puede apreciar que transportaba grupos de música tropical para que realicen sus actuaciones.

En el requerimiento, Ramos Ossorio expone en extenso las medidas probatorias producidas para lograr el grado de convicción necesario sosteniendo que Guanuco con su accionar, violo el art. 108 inc. p) del Reglamento General de la Policía de la Provincia, lo que provoca un perjuicio patrimonial a la administración pública, que requiere el tipo penal previsto por el art. 174 inc. 5º C.P. Ello así por cuanto, el acusado se desempeñaba como funcionario policial, solicitando licencia por carpeta médica aduciendo diferentes problemas de salud, los que presuntamente le impedían desempeñar su labor, no obstante ello, y encontrándose usufructuando tal licencia y percibiendo regularmente sus haberes, el mismo efectuaba tareas de traslado a diferentes puntos de la provincia, en el rol de chofer y colaborador, haciendo gala de dicha actividad a través de sus redes sociales.

fuente: MPF Salta

