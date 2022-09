Combataku Festival 2: K-Pop, Cosplay y PassThor en el Parque del Bicentenario

Mañana se realizará en el Parque del Bicentenario de nuestra Capital, el evento denominado «Combataku Festival 2». La proposición es para todo público.

La propuesta es de entrada libre y gratuita y que además contará con la presencia del youtuber argentino, popularmente conocido como PASSTHOR o PASTY. Los organizadores solicitan a los asistentes la colaboración de un alimento no perecedero que irá destinado a varios comedores que trabajan en diferentes zonas de la capital.

El cronograma propuesto es:

13 hs: inicio del evento, stand de ventas, maid cafe.

13:30 hs: juegos, just dance, consolas, soft combat

14:30 hs: carrera among us

16 hs: show de pasty

16:30 hs: concurso cosplay

17 hs: meet&greet con pasty

17:30 hs: concurso kpop

18:30 hs: juegos y entrega de premios

19 hs: cierre del evento

Los organizadores advierten que los horarios puede estar sujeto a modificaciones.

