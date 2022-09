Capital: el municipio programó el corte de calles por la procesión del Milagro

El municipio de Salta prevé un masivo despliegue antes, durante y después de la procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro. El principal objetivo es garantizar la seguridad de los miles de fieles que se darán cita para renovar el Pacto de Fidelidad con los Santos Patronos Tutelares de Salta.

El operativo consistirá en realizar cortes de calles por las inmediaciones del recorrido de la procesión y efectuar tareas de prevención en puntos estratégicos de la ciudad para preservar la seguridad de los vecinos.

Mañana jueves 15, a partir de las 00 comenzará el operativo especial y no se permitirá el estacionamiento de vehículos en inmediaciones de plaza 9 de Julio. A partir de las 7 de la mañana, se procederá a despejar la zona del recorrido de la procesión.

Recorrido desde la Catedral al monumento 20 de Febrero:

Catedral- España- Zuviría- Avenida Belgrano- Avenida Sarmiento.

La imagen de la Virgen del Milagro gira por Necochea, Adolfo Güemes, 12 de Octubre, monumento 20 de Febrero.

La imagen del señor Milagro gira por O´Higgins, 25 de Mayo, 12 de Octubre, monumento 20 de Febrero.

Recorrido desde el monumento 20 de Febrero a la Catedral:

Ambas imágenes regresan por Avenida Sarmiento-Avenida Belgrano- Balcarce-España- Catedral.

A partir de las 13 y hasta las 21, se cortará el tránsito en el siguiente cuadrante:

Arenales (Norte)

San Juan (Sur)

Martín Cornejo (Oeste)

Pueyrredón (Este).

Las áreas de despeje total previstas para permitir el normal desplazamiento de fieles y garantizar la circulación de la procesión son las siguientes:

España desde Deán Funes a Balcarce

Buenos Aires-Zuviría- de Avenida San Martín hasta Avenida Belgrano

Avenida Belgrano- desde Zuviría hasta Avenida Sarmiento

Necochea desde Avenida Sarmiento a Adolfo Güemes

Adolfo Güemes desde Necochea a 12 de Octubre

12 de Octubre- desde Adolfo Güemes a 25 de Mayo

O´Higgins desde Avenida Sarmiento a 25 de Mayo

25 de Mayo desde O´Higgins hasta 12 de Octubre

Habrá 83 cortes totales y opcionales de acuerdo a las necesidades del servicio distribuidos en 5 sectores:

Sector 1:

01 Sarmiento – Arenales

02 Alvear – Arenales

03 Aniceto Latorre – Alvear

04 Aniceto Latorre – M. Cornejo

05 Aniceto Latorre – A. Brown

06 Pje. Saravia – 12 De Octubre

07 S. Bolivar – 12 De Octubre

08 O Higgins – S. Bolivar

09 O Higgins – Alvear

10 Pje. Rio Bermejo – S. Bolivar *

11 Pje. Rio Bermejo – Alvear

12 Pje. Figueroa – S. Boliviar

13 Nechochea – S. Bolivar

14 Necochea – Alvear

15 A, Guemes – Alsina

16 Pje. Latorre – Alvear *

17 M. Cornejo – Arenales *

18 Aniceto Latorre – Sarmiento*

Sector 2:

01 Entre Rios – A. Guemes

02 Entre Rios – Alvear

03 Entre Rios – S. Bolivar

04 Adolgo Guemes – Entre Rios

05 Santiago Del Estero – Alvear

06 S. Del Estero – A. Guemes

07 Belgrano – S. Bolivar

08 Belgrano – Alvear

09 Belgrano – A. Guemes

10 Adolfo Guemes – España

11 25 De Mayo – España

12 Rivadavia – Alvear

Sector 3:

01 Caseros – Sarmiento

02 Caseros – 25 De Mayo

03 Caseros – 20 De Febrero

04 Pellegrini – Alvarado

05 Islas Malvinas – Alvarado

06 Urquiza – Islas Malvinas

07 Urquiza – Jujuy

08 Urquiza – Ituzaingó

09 Pellegrini – San Martin

10 Florida – San Juan

11 Florida – Mendoza

12 Bs. As. – Mendoza

13 Bs As. – San Martin

14 Bs. As. – Urquiza

15 Bs. As. – Alvarado

16 Alvarado – Lerma

17 Alvarado – Cordoba

18 España – Dean Funes

19 España – Pueyrredon

20 Islas Malvinas – San Martin *

21 Bs. As. San Juan. *

Sector 4:

01 Gral. Guemes – Zuviria

02 Mitre – Gral. Guemes

03 Gral. Guemes – Balcarce

04 20 De Febrero – Gral. Guemes

05 Gral Guemes – 25 De Mayo

06 Mitre – Stgo. Del Estero

07 20 De Febrero – S. Del Estero

08 Leguizamón – Balcarce

09 Leguizamón – 20 De Febrero

10 Leguizamón – 25 De Mayo

11 E. Ríos – Zuviria

12 E. Ríos – Mitre

13 E. Rios – Balcarce

14 E. Rios – 20 De Febrero

15 E. Rios – 25 De Mayo

16 Mitre – Entre Rios

17 Alsina – Zuviria

18 Alsina – Mitre

19 Alsina – Balcarce

20 Alsina – 20 De Febrero

21 Alsina – 25 De Mayo

Sector 5:

01 Mitre – Necochea

02 Ameghino – Mitre

03 20 De Febrero – Necochea

04 12 De Octubre – Zuviria

05 12 De Octubre – Mitre

06 12 De Octubre – Balcarce

07 12 De Octubre – 20 De Febrero

08 O Higgins – 25 De Mayo

09 20 De Febrero – A. Latorre

10 20 De Febrero – Arenales

11 Anzoategui – Balcarce

Por último, se destaca el operativo implementado en la zona del Campo de la Cruz, donde se encuentra ubicada la Feria del Milagro. En esta zona se intensificará la presencia del personal de Inspectores de Infantería de Tránsito en avenida Arenales, desde Martín Cornejo hasta Alvear; Aniceto Latorre en el mismo tramo y sectores aledaños para el cruce de peatones y reducción de velocidad de quienes deban circular en el sector.

Todos los dispositivos se extenderán hasta la desconcentración total de los asistentes a las ceremonias religiosas, misas, Pacto de Fidelidad y retorno a la Catedral Basílica.

