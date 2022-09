Senadores convirtieron en ley la «Pirotecnia Cero»

Presidida por el Vicepresidente Segundo, Senador Walter Cruz y con la presencia de 19 Senadores, ayer se desarrolló la 23° Sesión Ordinaria de la Cámara de Senadores

Prohibición del uso, tenencia, comercialización, etc de pirotecnia sonora Exptes. N° 91-45.900/22, 91-44.016/21, 91-45.441/22, 91-45.456/22 y 91-45.761/22 -unificados-

Con dictamen de la comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional se aprobó en defintiva el Proyecto de Ley en revisión, que tiene como finalidad prohibir el uso, tenencia, comercialización, manipulación, fabricación, acopio, exhibición, expendio mayorista o minorista cualquiera sea su modalidad, a título oneroso o gratuito de todo elemento de pirotecnia con efectos audibles o sonoros. Pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El Senador Miguel Calabró se abstuvo de votar, consideró que el proyecto no resuelve el problema, que es un tema que se debe debatir y estudiar mejor. “La solución está en la convivencia, no en la prohibición, fomentemos el diálogo, no creo que a través de un papel que luego no se puede cumplir la solución a este problema.”

fuente: senado salta

