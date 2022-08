Algunas recomendaciones para configurar la seguridad y privacidad de las principales apps de citas

Si bien las aplicaciones de citas dependen en gran medida de la ubicación, datos personales y configuraciones de privacidad flexibles, desde ESET, compañía de seguridad informática, aseguran que se pueden hacer algunos ajustes para encontrar el equilibrio adecuado entre seguridad, privacidad y facilidad de uso.

La compañía de seguridad enumera algunas de las aplicaciones de citas más populares y cómo aprovechar sus funciones para mejorar la seguridad. “Elige la que se ajuste más a tus objetivos, pero también que ofrezcan las características que necesita para hablar dentro de su entorno. Mantener todas las conversaciones dentro de la aplicación te hará ser menos vulnerable a las estafas y será mucho más fácil denunciar a estafadores o abusadores.”, agrega Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET.

Tinder: Tinder es la aplicación que comenzó con la idea de deslizar o hacer “swipe” para realizar “match”. Si dos personas deslizan hacia la derecha con su dedo sobre la pantalla, es una coincidencia y pueden saltar al chat.

Tinder requiere una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para registrarse. Esto hace que sea técnicamente más difícil para los estafadores crear múltiples cuentas falsas y perfiles de bots.

Verifica el perfil. Las marcas de verificación azules se obtienen después de enviar un video selfie a Tinder. La inteligencia artificial que utiliza la aplicación comparará este video con tus fotos de perfil y confirmará tu identidad. Tener en cuenta que la imagen del rostro son datos biométricos y hay que asegurarse de que estos datos se eliminen como afirma Tinder.

Gestionar tu visibilidad. Deshabilitar la opción "Mostrar en Tinder" si se desea tomar un descanso, así solo pueden ver el perfil los que hayan sido elegidos previamente, según Tinder. Una función de Tinder Plus permite mostrarse solo a las personas a las que se ha deslizado hacia la derecha.

Bloquear contactos no deseados. "Puede evitar ser visible para las personas que conoce ingresando su dirección de correo electrónico o número de teléfono en el menú "Bloquear contactos". Si la persona utilizó esa información de contacto al crear su cuenta de Tinder, su perfil no será visible para ellos".

Verificaciones de antecedentes. En los EE. UU. Se puede solicitar una verificación de antecedentes penales de las personas con las que ha realizado "match" por 3,25 dólares cada uno. Esta característica ha sido muy criticada debido a sus implicaciones sociales.

Utilizar el Centro de seguridad. Se comparte mucho material sobre cómo mantenerse seguro en línea y en la vida real, cómo denunciar una estafa e incluso un cuestionario con la etiqueta de seguridad básica.

Bumble: También se debe “deslizar para hacer match”, pero en este caso solo las mujeres pueden iniciar una conversación. Aquellos que buscan hacer match con personas del mismo sexo también pueden usar la aplicación, en cuyo caso cualquiera de las partes puede dar el primer paso. También hay modos para encontrar amigos y conexiones comerciales.

Hacer llamadas de audio y video como un paso adicional para verificar la identidad, incluso si no se planea verse en persona. Hacer llamadas reducirá las posibilidades de ser engañado.

Pausarlo. Si se dese tomarse un descanso, pero no se desea eliminar la cuenta, se puede optar por ocultar temporalmente un perfil.

Utilizar la opción incógnito. Esta característica premium permite a la persona ser visible solo por los perfiles a los cuales "deslizó hacia la derecha".

Utilizar el Centro de Seguridad y Bienestar. Se puede acceder a recursos enfocados en la salud física y mental, incluida una guía extensa para evitar el "comportamiento dañino" con consejos sobre cómo denunciar a un abusador o "detectar y recuperarse de engaños como el catfishing". También permite conectar a las víctimas de agresión sexual con líneas de apoyo especializadas.

Badoo: Conocido por mostrar personas cercanas, así como un menú deslizante. También permite habilitar una función llamada “Encuentros” que notifica de los transeúntes con la misma función activada.

Deshabilitar la opción "Encuentros". Esta función está activada de forma predeterminada, deshabilitarla si no se está interesado.

No permitir búsquedas públicas. Para que un perfil no aparezca en los motores de búsqueda: desactivar "Búsqueda pública".

Navegar en privado. Badoo Premium permite ver perfiles sin notificarles que los has visitado. Es posible que se obtenga menos visibilidad, pero se obtendrá más control sobre quién se pone en contacto.

Verificar el perfil. Badoo solicitará una foto selfie para compararla con las fotos de perfil para asegurarse de las personas detrás de los perfiles sean reales.

Limitar quién envía mensajes de texto. Se puede limitar solo a usuarios verificados quién puede enviar mensajes.

No participar en conversaciones innecesarias. Seguir el consejo de Badoo, si alguien envía un mensaje y no se está interesado, es preferible finaliza el chat".

Hacer una llamada. También se pueden realizar videollamadas para verificar la identidad de alguien.

Happn: Se basa siempre en la geolocalización. Mostrará a las personas con las que se ha cruzado y fijará el punto de cruce en un mapa. Si ambos se sienten atraídos, Happn lo llama “crush”.

Manejar la geolocalización con cautela. Si se aceptas voluntariamente compartir la ubicación de forma permanente, asegurarse de recordar apagar esta opción en momentos específicos en los que esto pueda exponerte a un peligro.

Administrar cuando compartir los "lugares de cruce". Se puede programar que Happn esté apagado en períodos del día, como cuando se está en la oficina y no se quiere aparecer en el mapa de un colega. Es muy importante tener en cuenta que cuando Happn registra que se ha cruzado con alguien, puede ver en un mapa exactamente dónde y cuántas veces. Con el tiempo, esto podría usarse para determinar dónde se vive, trabaja o realizas las compras.

Certificar la cuenta. Esta es una característica básica que se puede hacer con un video selfie que se usa para comparar con las fotos de perfil. Tener en cuenta que se trata de datos biométricos, por lo que se aconseja solicitar que se eliminen, ya que eliminar el perfil no es suficiente.

Más controles de privacidad. Incluso si se desactiva la opción "compartir mis lugares de cruce", la distancia aún se muestra a otros usuarios a través de la función de "descubrimiento" que muestra a las personas en la misma área. Se puede ocultar en "Más controles de privacidad".

Grindr: Centrado en las citas entre personas del mismo sexo, principalmente personas que se perciben hombres, ordena a otros usuarios en una cuadrícula de acuerdo a la distancia aproximadas con esa persona. Cuanto más cerca estén, más cerca estarán de llegar a la parte superior de la cuadrícula.

Cambiar la visibilidad. Puede ubicarte en la cuadrícula sin mostrar con precisión qué tan lejos está.

No aparecer en todo el mundo. La función "Explorar" permite a los usuarios buscar personas en otras ciudades y países; se puede deshabilitar la aparición y aun así poder usar la app. Esto evitará que personas de cualquier parte del mundo puedan hacer contacto, incluidos los estafadores.

Deshabilitar la opción Vistas. Puede verificar todos los perfiles sin aparecer en la lista de personas que visitaron un determinado perfil con la advertencia de que tampoco se podrá ver quién visitó el propio, a menos que se pague una suscripción ilimitada.

Limitar la precisión de la geolocalización. En el menú "Preferencias de consentimiento": deshabilitar todas las funciones, teniendo especial cuidado con la "geolocalización precisa" y los "datos sin conexión", ya que permiten a terceros inferir información a partir de estos datos, incluidos los encuentros románticos entre usuarios específicos. La verificación de las preferencias específicas de privacidad es, por supuesto, algo a tener en cuenta sin importar la aplicación.

Cuidado con lo que se comparte. Una vez que se envíe una imagen, estará en el chat de alguien; en su lugar, es preferible enviar imágenes que caduquen. Si esta la función de Grindr Xtra en tu país, bloquear una conversación si se quiere asegurar de que la otra persona pierda el acceso a ella. También revocar el acceso a los álbumes que se ha compartido y evitar las capturas de pantalla. Las capturas de pantalla están prohibidas en algunas regiones, pero no en otras.

Las personas LGBTQ+ corren un riesgo mayor en muchos países. Hay varios casos de personas atraídas por perfiles con fotos falsas a citas que en realidad eran escenarios de violencia, amenazas y tortura.

“Utilizar estas aplicaciones, pero tener precaución. No importa qué aplicación se esté usando, las citas en línea llegaron para quedarse. No son solo los millennials o los boomers los que utilizan estos servicios para conocer personas. La mitad de los usuarios de Tinder son Generazión Z, pero la forma en que salen a citas es muy diferente a la de generaciones anteriores. Permanecen en línea más tiempo y cruzan plataformas antes de reunirse en persona. No hace falta decir que este es un océano de nuevas oportunidades para los estafadores. Pero las aplicaciones de citas tienen un papel importante en la sociedad y fueron una gran compañía durante los períodos de confinamiento. Definitivamente hay mucho para disfrutar con estas apps, siempre que las personas tengan buenas intenciones, sean comunicativas, y mientras tomen precauciones razonables para protegerse de quienes no lo son.”, concluye Camilo Gutiérrez Amaya de ESET.

