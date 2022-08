De manera «excepcional y extraordinaria», la cámara de diputados suspende las P.A.S.O. en la Provincia

Durante la 20° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de Salta, se trató el Acta de Labor Parlamentaria que entre el Proyecto de Ley tenía aquella referida a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O.). En sus considerandos expresa:

«La presente Acta de Labor Parlamentaria está integrada por proyectos propuestos por los Bloques Políticos, los cuales solamente serán considerados en el Recinto si cuentan con los dictámenes emitidos por las comisiones respectivas, en razón de lo cual los presidentes de bloques elevan al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, para incorporar en la misma las siguientes solicitudes para la Sesión Ordinaria del día 23 de agosto del corriente año, con el siguiente orden:

1. Proyecto de Ley: Expte. Nº 91-46.339/22. Propone suspender en el año 2023 en forma excepcional y extraordinaria, la vigencia del Título I (Disposiciones Generales), Título II (Justicia Electoral), Título III (Convocatoria), Título IV (Padrones Electorales), Título V (Frentes Electorales) y Título VI (Postulación) de la Ley 7697 y toda norma que se refiera a precandidaturas y a elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin dictámenes de las Comisiones de Legislación General; de Asuntos Municipales; y de Hacienda y Presupuesto.

Autores: Diputados Esteban Amat Lacroix, Ignacio Jarsún, Germán Rallé, Gonzalo Caro Dávalos, Matías Monteagudo, Santiago Vargas, Laura Cartuccia, Mónica Juárez, Lino Yonar, Gustavo Pantaleón, Fabio López, Rogelio Segundo, Gustavo Dantur, Luis Albeza, Daniel Segura, Alejandra Navarro, Marcela Leguina. Elena Díaz, María del Socorro López, Patricia Hucena, Patricio Peñalba, Gladys Paredes, Martín Pérez, Fabio Rodríguez, Ernesto Guanca, Noelia Rigo, Moisés Balderrama y Adrián Valenzuela. (Cupo Bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción).

Breve fundamentación: Este proyecto tiene como objetivo poner a consideración de nuestros pares la suspensión en forma excepcional y extraordinaria para el año 2023 de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias normadas por diversos títulos de la Ley 7697. Desde hace tiempo venimos sosteniendo que lamentablemente el objetivo que tenían las elecciones PASO, que era transparentar la vida interna de los partidos políticos, se terminó desdibujando, y así convirtiendo en una gran encuesta, previa a la elección general y una encuesta realmente muy cara, en épocas en las que no hay demasiados recursos, y en las que el país entero vive una enorme crisis económica, política y social. La inflación es un problema crónico en Argentina. Ningún Gobierno, ha encontrado la fórmula para bajarla. En el fondo de la cuestión está el déficit fiscal: Argentina gasta más de lo que produce y cubre ese rojo ya sea con endeudamiento externo o con emisión monetaria. La situación se agrava ahora por un escenario internacional especialmente hostil para economías sin crédito y bajos niveles de reservas internacionales, como la de Argentina. Nuestra Provincia, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Provincial, no es ajena a este contexto de crisis, cabe destacar que, con la suspensión de las PASO, la Provincia se ahorraría una gran cantidad de dinero. Además, en el contexto actual ello implicaría la revalorización de los partidos políticos ya que serán cada uno de estos quienes postulen a sus candidatos de acuerdo a sus cartas orgánicas. Los candidatos sólo podrán postularse en un solo partido y a un solo cargo electivo, caso contrario, las listas en las que aparezca el mismo candidato serán sancionadas con la cancelación automática. El instrumento de votación se mantiene, será la Boleta Única Electrónica (BUE) con recuento provisorio de votos y transmisión electrónica de resultados. El control y aprobación del sistema estará a cargo del Tribunal Electoral de la Provincia, quien deberá garantizar el acceso a la información técnica. Somos representantes del pueblo de Salta, y es claro que hoy, la sociedad salteña en particular se manifiesta en favor de la eliminación o cuanto menos de la suspensión de las PASO, por su elevado costo, destacando que las mismas no benefician a los ciudadanos siendo un gasto innecesario solo destinado a los partidos políticos. Al respecto, desde el Poder Ejecutivo provincial se llevaron a cabo una serie de consultas sobre esta cuestión y la mayor parte de los representantes de los partidos políticos coincidieron en las dificultades que acarrea la realización de las PASO. Es por ello que, en este contexto, sostenemos que es oportuna y conveniente la suspensión de la vigencia de las PASO en la provincia de Salta.»

fuente: Cámara Diputados Salta

* foto ilustrativa

