Capital: por unanimidad el Concejo Deliberante votó la exclusión del concejal Ricardo Colque, acusado de violencia de género

Esta tarde se llevó a cabo la Sesión Especial prevista para el tratamiento de los hechos de público conocimiento que involucran a Ricardo Colque. En la oportunidad los legisladores aprobaron de manera unánime el Proyecto de Resolución, elaborado por la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, que dispone excluir como miembro del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta a Ricardo Colque, por la causal de incapacidad moral sobreviniente, en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 183 de la Constitución Provincial y 19 de la Carta Municipal, Ley Nº 6.534.

El texto, además, ratifica todo lo actuado por la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial de la institución legislativa. La votación se realizó tras el desarrollo de un cuarto intermedio durante el cual, en virtud de la presencia de Colque en el edificio legislativo, se dispuso darle la oportunidad de ser escuchado.

El articulado también prevé remitir copia de la normativa a Ricardo Colque, a la Secretaría Administrativa del Concejo Deliberante y al Tribunal Electoral de la provincia de Salta, con el objeto que éste informe quién es el ciudadano que lo reemplazará. Finalmente se faculta a Presidencia a realizar todas las gestiones necesarias, a los fines de la incorporación del ciudadano que correspondiere.

La convocatoria a Sesión Especial fue dispuesta mediante Resolución de Presidencia Nº 117/22, detallándose en el instrumento que el procedimiento llevado a cabo por la Comisión de Disciplina y Juicio Político se realizó en consecuencia y conforme a las funciones conferidas por la Resolución Nº 374/2010-Reglamento Interno del Concejo Deliberante.

En los Considerandos de la iniciativa sancionada en la fecha se consigna que, frente a los hechos de público conocimiento que involucran a Ricardo Colque, la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial haciendo uso de sus funciones solicitó informes al Sistema de Emergencias 911, Juzgado de Violencia Familiar y de Género 2ª Nominación, Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género Nº 5 (Ministerio Público de Salta) y Oficina de Violencia Intrafamiliar y de Género del Poder Judicial de Salta.

Además, se hace mención a que en reiteradas citaciones enviadas al concejal Ricardo Colque, en fechas 16, 18 y 20 de agosto del corriente, con el objeto de que ejerza su derecho a defensa, no compareció ni efectuó presentación alguna informando o justificando las inasistencias. En este marco y contemplando la responsabilidad institucional inherente al cargo de concejal de la Ciudad que el señor Colque Domínguez ostenta, representa también para este Cuerpo una incapacidad moral que ante los hechos conocidos mantenga absoluto silencio frente a la institución y sus pares.

Previo a someter a votación el dictamen, ediles de diferentes bloques políticos tomaron la palabra con el objeto de detallar el abordaje que dio el Cuerpo a la temática, garantizando el debido proceso y previendo el procedimiento establecido mediante normativa vigente.

Al respecto, el concejal José García (UPS) consignó: “No estamos diciendo si es o no culpable, sino que estamos procediendo como la institucionalidad de este Concejo Deliberante marca que debe hacerse”. Y agregó: “El organismo ha realizado la tarea como corresponde, las veces que se lo ha citado, se lo ha esperado y las veces que no ha contestado”.

En consonancia, su par, José Gauffín indicó: “Todos tenemos la tranquilidad de espíritu de que hemos actuado de acuerdo a lo que establece nuestra Carta Municipal y nuestra legislación”. Asímismo sostuvo: “Esto no es un juicio paralelo al de la justicia, lo que hacemos en este momento es juzgar la habilidad de una persona para desempeñar el cargo en una banca en un cuerpo legislativo”.

Por su parte, Paula Benavides (SI) adelantó su acompañamiento al dictamen elaborado por la Comisión. En este marco afirmó: “No hacemos ningún tipo de presunción de culpabilidad desde el espacio que compartimos. Hemos entendido que este Honorable Concejo Deliberante tiene que seguir trabajando en las temáticas que son importantes, y la necesidad de quien hoy está en esta situación de atender exclusivamente a la justicia y dar las explicaciones correspondientes”.

La edila Malvina Gareca (UPS), en tanto, valoró el procedimiento que tuvo la temática, manifestando: “Hemos actuado rápidamente porque entendíamos que había que garantizar todo el proceso que correspondía, pero creo que hoy no hay que dilatar más la situación y que de acá en más tenemos que sentar un antecedente”. A lo que agregó: “Estamos involucrados en decirle no a la violencia y en no dejar pasar esta situación por alto porque somos los que tenemos que dar ejemplo”.

Al expresarse, Agustina Álvarez Eichele (JC+) hizo referencia a las reiteradas citaciones realizadas a Colque, indicando: “Nosotros le dimos la posibilidad de que se defienda, de que sea escuchado y que tenga el debido proceso”.

Su compañera de bancada, Emilia Orozco, en tanto, señaló que desde el CD se actuó con agilidad solicitando los informes correspondientes y detalló: “Desde la OVIF se indicó que existen dos denuncias previas en el año 2015 y en el año 2018”.

También hizo uso de la palabra Jorge López Mirau, quien señaló: “Acá se actuó con el absoluto debido proceso”.

fuente: CD Salta

