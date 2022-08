22 de Agosto: Día Mundial del Folclore y Día del Folclore Argentino

El 22 de agosto se celebra en Argentina y el mundo el día del folclore, término que remite a la música, a la cultura, a la identidad de los pueblos. Para conmemorar esta fecha, cuatro artistas de diferentes regiones musicales brindan su testimonio, y el Ballet Folklórico Nacional ofrece, a las 21 h, una función virtual a través de sus redes sociales.

La palabra «folklor» fue creada por el arqueólogo inglés William John Thoms el 22 de agosto de 1846. Etimológicamente deriva de «folk» (pueblo, gente, raza) y de «lore» (saber, ciencia) y se designa con ella el «saber popular».

El 22 de agosto de 1960 se realizó en Buenos Aires el Primer Congreso Internacional de Folclore presidido por el prestigioso folclorólogo salteño Augusto Raúl Cortázar. El Congreso reunió a representantes de 30 países, quienes instauraron el 22 de agosto como el Día Nacional del Folclore.

Para celebrar este día, cuatro artistas, que representan a las distintas regiones musicales del país, reflexionan sobre lo que significa para ellas el folclore, su forma de sentirlo y transmitirlo a través de su arte.

“Es un privilegio tener música propia”, Gicela Méndez Ribero, Corrientes

“Al hablar de folclore, en mi caso, voy a hablar del chamamé y de lo importante que es tener música propia, es realmente un privilegio que tenemos que valorar. Desde muy chica al nacer en una ciudad de frontera, de Paso de los Libres (Corrientes) a Uruguaiana (Brasil), siempre sentí que el chamamé ya era universal, no me llamó mucho la atención cuando se declaró ante la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad porque ya lo sentía universal. Al vivir en Francia y trabajar bajo las órdenes del etnomusicólogo francés, Michel Plisson, quien se dedicó a investigar el chamamé, él me hizo sentir que nuestra música ya era un patrimonio de la humanidad allá por el año 2003 y 2004. Es un privilegio tener música propia y la integración viene de ahí, de los sentimientos, de los afectos, es un privilegio tener nuestra música, nuestro folclore”.

“El folclore es esa canción simple que pronto le voy a cantar a mi nieta”, María de los Ángeles Salguero, La Rioja

“El folclore es parte de nuestro ADN, es todo el bagaje que se ha pasado de generación en generación, es esa canción simple y sencilla que prontito le voy a cantar a mi nieta, que me la habrá pasado mi abuela. El folclore tiene que ver con todo eso que nos da orgullo y que nos une en una esencia que es ser argentinas. Ser mujer hoy en la actualidad cantando esta música de raíz folclórica o estos poetas que van por este lado, es un hermoso desafío y da mucha alegría saber que hay muchos escritores necesarios en estos tiempos, en donde no solamente se abran los caminos en la poesía para la mujer sino para todos los seres humanos, esto se trata de ir juntos para todos lados. Y creo que una manera de ir juntos es volviéndonos a unir en aquella esencia principal que tiene que ver con todas nuestras raíces y todas esas herencias hermosas que tenemos”.

“El folclore no es algo quieto, de museo, está mas vivo que nunca”, Maggie Cullen, Buenos Aires

“Es muy lindo poder festejar el día del folclore porque, aunque no deja de ser una efeméride para el que lo vive todos los días, es la excusa para recordar nuestro amor y compromiso con nuestra música, historia y tradición. Pero ojo, el folclore no es algo quieto, de museo, está mas vivo que nunca. Lo veo en la juventud y en mis amigos que cada vez se suman más en distintas peñas y guitarreadas y, en ese sentido, me parece importante lo que se logró con la Ley de Enseñanza de Folclore en las escuelas. Sería hermoso que se aplique en todos lados para que niños y niñas conozcan desde pequeños la danza y la música folclórica. Es nuestra cultura e identidad. Para mí poder cantar nuestro folclore, sentir que puedo aportar algo a nuestra música y cultura que es lo que más me apasiona, es un regalo por el que siempre estaré agradecida. Y me emociona mucho ver familias enteras en mis conciertos cantando y disfrutando conmigo”.

“Es importante que el folclore tenga más visibilidad, más difusión y más espacios en las políticas culturales”, Nadia Szachniuk, Salta

“El folclore no es una tradición quieta o estática, sino que es la trasmisión de un conjunto de saberes y de conocimientos que tiene el pueblo, que tiene la gente, que son parte del sentido común y del conocimiento común y que se transmite como una antorcha que mantiene el fuego prendido. Esto quiere decir que siempre me interesa a mí buscar en las raíces, en los inicios de las canciones, de las expresiones populares y después tener la libertad, en base a ese conocimiento, traducirlo a mi contemporaneidad, a mi propio bagaje, como algo que tiene que ver con lo cultural y lo colectivo y también tiene algo de lo propio y en todo caso individual. Me parece muy importante que los fenómenos culturales de nuestro folclore, de nuestra música, de todas nuestras manifestaciones folclóricas propias tengan visibilidad, tengan difusión, tengan espacios en las políticas culturales, tengan espacio en las agendas y también tengan de ese modo más demanda, más público, más apoyo de la gente, tanto de las instituciones privadas y públicas; y para esto trabajamos los que mantenemos nuestra tradición, los que mantenemos vivo el folclore, a los que nos interesa un poco esa misión de alguna forma, no para conservarla en un freezer sino para realmente hacerla crecer y seguir rodando nuestra identidad”.

Función virtual del Ballet Folklórico Nacional

El Ballet Folklórico Nacional realizará una función virtual del espectáculo San Juan Por Mis Cuerdas para conmemorar el Día Mundial del Folklore y Día del Folklore Argentino. Será este lunes 22 a las 21 h por las redes sociales del BFN: @bfnargentina.

PROGRAMA

SAN JUAN POR MIS CUERDAS

Idea y Coreografía: Jimena Visetti Herrera, Manuel Labarraz, Manuel Visetti y Darío Sosa.

Textos del Luthier: Manuel Labarraz.

Asesoramiento Artístico: Raúl Marego.

Edición de video y fotografía: Longo Mariano.

Edición de sonido: Emiliano Tedeschi.

Diseño de luces: Gustavo Trinidad.

Asesoramiento en vestuario: Ana Paula Scarpatti, Sonia Nuremberg y Rosa Lafuente.

Una coproducción artística entre el BFN y artistas sanjuaninos, quienes a través de la danza, la música y la poesía celebran a Cuyo. En el interior de su taller el Luthier construye con esmero la guitarra que el cantor con ansias espera para rociar el paisaje con su cantar convocando al pueblo a danzar y celebrar.

CUERDA 1. “Ventanal de Cuyo”. Coreografía: Manuel Visetti.

CUERDA 2. “Noche Cuyana” – Coreografía: Manuel Labarraz.

“Gatito”- Coreografía: Jimena Visetti Herrera y Rodrigo Colomba.

CUERDA 3. “Zonda en Sol” – Coreografía: Dario Sosa. Asistente: Bárbara

Contreras. Texto: Ofelia Zuccolli.

CUERDA 4. “Estrella en el desierto”. Coreografía: Manuel Visetti.

CUERDA 5. “Vino sagrado que hermana los corazones”.

Coreografía: Jimena Visetti Herrera.

CUERDA 6. “La Tonada jamás morirá” Coreografía: Jimena Visetti Herrera, Manuel Labarraz y Manuel Visetti.

Agradecimiento especial al luthier Tomás Fiore y al área biblioteca de la Casa de San Juan en Buenos Aires.

funte: Ministerio Cultura Nación

