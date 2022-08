Condena de once años para un padrastro por abuso de sus hijastras menores

Un sujeto de 57 años fue condenado en juicio abreviado a la pena de once años de prisión por delitos de abuso sexual en perjuicio de sus hijastras menores de edad. El juez Ángel Amadeo Longarte, vocal de la Sala II del Tribunal de juicio, revocó la detención domiciliaria que cumplía el acusado y ordenó su inmediato traslado a la Unidad Carcelaria 1.

El imputado C. R. C. resultó autor material y penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y convivencia preexistente con una menor de 18 años, suministro de material pornográfico a menor de 14 años, abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda la convivencia preexistente con una menor de 18 años (continuado) en concurso ideal con promoción de la corrupción agravada, en perjuicio de F. A. S.; y por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda y la convivencia preexistente con una menor de 18 años, abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y convivencia preexistente con una menor de 18 años (continuado), suministro de material pornográfico a una menor de 14 años, en concurso ideal con promoción de la corrupción agravada en concurso ideal, en perjuicio de F. A. A. C.

El juez ordenó la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), previa asignación del Dato único de Identificación Genética (DUIG), para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.

Los abusos a las hermanitas F. A. S. y F. A. A. C. salieron a la luz en entrevistas psicológicas con profesionales de la escuela a la cual concurrían y del Centro de Salud de Villa Costanera. Las menores habían sido derivadas por la institución educativa por problemas de aprendizaje y reiteradas situaciones de abandono y negligencia por parte de su madre.

Ambas le habían contado a su mamá acerca de los episodios de abusos protagonizados por su padrastro C. R. C., pero la mujer no les creyó y dijo que eran fantasías.

En enero de 2020, una profesional de la Secretaría de la Primera Infancia de Niñez y Familia denunció que las menores F. A. S. (11) y F. A. A. C. (10), quienes ya se encontraban alojadas en un hogar de resguardo, relataron que durante su niñez habían sufrido diferentes tipos de abusos sexuales por parte de la pareja de su mamá.

Nota: Se omitió el nombre completo de las personas involucradas para preservar la identidad de las menores y su derecho a la intimidad y confidencialidad, en virtud de la Convención de los Derechos del Niño (artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, Ley 23849) y las Leyes 26061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 26522 de Servicio de Comunicación Audiovisual.

