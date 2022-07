Capital: la municipalidad y sus dependencias atenderán para adherirse al plan de Segmentación de Tarifas

La Municipalidad de Salta habilitará desde el lunes distintos puntos de atención para adherirse al plan Nacional de Segmentación de Tarifas de luz y gas , que afecta a todos los usuarios del país.

Desde el municipio, se busca garantizar la accesibilidad a todos los vecinos que no cuenten con internet o que no sepan o no dispongan de los medios tecnológicos para postularse. En tanto, también se convocará a la empresa GasNor a los fines de acordar facilitar el trámite a usuarios.

El pasado viernes, la subsecretaria de Defensa del Consumidor, Emilia Calmejane, participó en la Reunión del Consejo de Usuarios del Ente Regulador de los Servicios Públicos, para tratar el plan que se implementará desde Nación, por el cual todos los usuarios deben completar un formulario con carácter de declaración jurada a los fines de mantener subsidios de luz y gas para luego ser recategorizados conforme a sus niveles de ingreso; siendo la única excepción de mantención de subsidio usuarios electrodependientes y domicilios donde funcionen entidades de bien público.

Los vecinos pueden acercarse al CCM, avenida Paraguay 1240, de lunes a viernes de 9 a 14; y los lunes en el CIC Santa Cecilia; martes en Casona de Castañares, miércoles en CIC de Asunción, jueves en CIC de Constitución y CIC Limache, viernes en CIC de Solidaridad y Delegación San Luis en el horario de 9 a 13.

Desde el ENRESP se informó que se remitió a Nación el padrón de usuarios con tarifa social, comprendiendo a 108.501 usuarios de provincia. Cabe recordar que también se anunció que la oficina de la prestadora de servicio de luz EDESA no habilitará sus dependencias para los usuarios.

Los usuarios que cuenten con internet pueden completar desde hoy el formulario que se encuentra en: https://www.argentina.gob.ar/subsidios y se recomienda tener a disposición para ello:

El número de medidor y el número de Cliente NIS que figura en la factura de energía eléctrica y gas natural por red.

El último ejemplar de tu DNI.

El número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico.

Si en el domicilio de los servicios funciona un comedor o merendero comunitario registrado en el ReNaCOM, tener el número de registro.

Por cualquier duda o consulta, los vecinos pueden comunicarse al 416-0900 interno 1145 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor para solicitar información o coordinar el trámite.

