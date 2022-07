Hasta el domingo se juega el torneo de fútbol femenino «Salta la Linda»

Más de 800 mujeres futbolistas de Catamarca, Jujuy, Formosa, Chaco y Salta comenzarán a competir hoy en la octava edición del torneo de fútbol femenino “Copa Salta La Linda”. Los partidos se disputarán en los campos de juego de Liga salteña de Fútbol y las canchas auxiliares de Central Norte.

La competencia se disputará en las categorías sub 10, sub 14, sub 18 y primera división. “La copa tomó relevancia a nivel nacional y ya lleva con este 8 años desde su creación, además de lo deportivo en esta edición vamos a dictar talleres con perspectiva de género a las participantes del torneo”, señaló Belén Morelli, , presidenta de la Asociación Salteña de Fútbol y organizadora de la Copa.

Durante el campeonato se repartirá folletería a los padres y público en general, a fin de sensibilizar y concientizar en la problemática y en aspectos relativos a la inserción de las mujeres y personas LGBTIQ+ en el mundo del deporte.

Comparte esto: Twitter

Facebook