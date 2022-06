Godoy volvió a reclamar sobre la distribución de subsidios nacionales al transporte

En reunión de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación, con funcionarios del Ministerio de Transporte y del Comité Federal del Transporte (COFETRA), el Diputado Nacional Lucas Godoy volvió a insistir en el reclamo de una distribución equitativa de subsidios en todo el país.

Godoy destacó que el problema de los subsidios al transporte en el país es la inequidad en el criterio de distribución que tiene el Gobierno Nacional. En este sentido recordó que en el 2018 el gobierno anterior disminuyó el 50% los aportes al interior, pero mantuvo el porcentaje de lo que liquidaba a Ciudad de Buenos Aires, lo que claramente fue en desmedro del interior y acrecentó “las enormes asimetrías existentes”.

En este sentido detalló que hoy se destina 84% del presupuesto para el AMBA y 16% restante para todo el resto de las provincias del País.

Durante su intervención Godoy planteó la necesidad de trabajar en dos líneas de soluciones para resolver este problema, una es urgente para resolver el problema hoy y otra a largo plazo, con la sanción de una ley que establezca parámetros claros de distribución equitativa y federal de estos recursos.

“Cuando se firmó el consenso fiscal (en 2018 con la presidente de Mauricio Macri) se resolvió disminuir en un 50% el presupuesto para las provincias y no se disminuyó lo que destinaba a la ciudad más rica del país” señaló Godoy quien a la vez destacó que “no es intención plantear un enfrentamiento entre Capital y el Interior, pero sí que de una vez por todas nos pongamos a discutir seriamente como vamos a distribuir los recursos para profundizar y lograr un verdadero federalismo, para que no tengamos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

El legislador remarcó además que las decisiones de disminuir el subsidio al interior “para lograr ciudadanos de segunda se tomaron de manera unilateral, sin la intervención de las Provincias”.

De la reunión participaron el secretario de Transporte, Diego Giuliano; la subsecretaria del área, Laura Labat; y el responsable de Política Económica y Financiera de esa cartera, Carlos Vittor, y funcionarios del Comité Federal del Transporte (COFETRA).

Comparte esto: Twitter

Facebook