Con entrada libre y gratuita: la Orquesta Sinfónica brindará un concierto en el Hotel Alejandro I

El concierto tendrá lugar éste sábado 16 de junio en el Salón Castellanos del Hotel Alejandro I (calle Balcarce 252 – Salta Capital) con entrada libre y gratuita.

Se interpretará Concierto para violín Nro. 1 en do mayor de Joseph Haydn, con la participación de Miguel Buchhalter en violín, y On Hearing the First Cuckoo in Spring de Frederick Delius, ambas obras en estreno.

La velada culminará con la Sinfonía Nro. 41, en do mayor, K. 551 de Wolfgang Amadeus Mozart.

Sobre Martín D’ Elía, director invitado

Martín D ́ Elía (Bahía Blanca, 1978) obtuvo el título de Licenciado en Dirección Orquestal en la Universidad Nacional de La Plata, donde además realizó estudios de Dirección Coral y Composición. En 2009 realizó su tesis de grado llevando a escena la “Historia del soldado”, de Igor Stravinsky, obteniendo la mejor calificación. Sus primeros maestros de violoncello fueron Pablo Romero y Jorge Almerares. En 2005 ingresó por concurso a la Camerata Académica del Teatro Argentino de La Plata, junto a la cual actuó como solista en diversas oportunidades “Trauermusik” de Paul Hindemith y Concierto para dos violoncellos de Antonio Vivaldi. Ha realizado numerosos cursos y clases magistrales de cello, música de cámara, dirección orquestal y música barroca, con renombrados maestros como Stanimir Todorov (Bulgaria), José Araujo, Eduardo Vasallo (Arg-Inglaterra), Gabriel Garrido (Arg-Suiza), Manfred Kraemer (Arg- España), Balász Maté (Hungría) y Jordi Mora (España).

En 2008 ingresó por concurso a la Orquesta Sinfónica de Salta. Entre 2009 y 2011 participó como cellista y director del Ensamble Contemporáneo de Salta y de la Orquesta Estudio.Como miembro del Departamento de Música de Cámara del IMD mantuvo desde 2009 una intensa actividad artística interpretando un amplio repertorio de sonatas, tríos, cuartetos y quintetos.

Desde 2009 y hasta 2014 fue docente de cello de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta. En Noviembre de 2014 gana por concurso el cargo de Director de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Salta.

Ha tocado como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Salta: “La Muse et le Poète” de Saint-Saëns, junto a Iva Jovanovic, “Adagio con variazioni” de Okorino Respighi. y Concierto en la menor de Robert Schumann.

Desde 2021 es sido invitado frecuentemente a dirigir la Orquesta Sinfónica de Salta.

