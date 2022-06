Embarcación: solicitan se investiguen los casos de abuso sexual del “CHINEO” en las comunidades originarias de la Provincia

La presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Dra. Magdalena Odarda, solicitó mediante una denuncia presentada a la Dra. Gabriela Souto de la Fiscalía Embarcación, que se investiguen las responsabilidades de violencia de género, violencia psicofísica, abuso sexual y femicidio, a partir de las que resultan víctimas niñas, adolescentes y mujeres de comunidades originarias de distintos pueblos indígenas -mayoritariamente del pueblo Wichí que habitan los departamentos de San Martín y Rivadavia de la provincia de Salta.

Se ha tomado conocimiento de estos hechos a través de las Áreas de Niñez – Adolescencia y Área Mujer y Diversidad Indígena , actuantes bajo la Dirección de Afirmación del Derecho Indígena del INAI, expresando que “La gravedad de los acontecimientos es inusitada; no se trata de hechos aislados sino que se enmarcan en una forma de violencia sistemática a consecuencias de las desigualdades y de racismo estructural, sumado a que muchas de las denuncias no han sido debidamente investigadas, sino más bien silenciadas con conductas coactivas desplegadas hacia las denunciantes/tutores/familiares/autoridades tradicionales de las comunidades con el propósito ulterior de que a los actores materiales del delito no se le aplique ninguna sanción penal”.

La titular del INAI expresó que la denuncia que realizó es “en consonancia con la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales” y que la defensa de los derechos de las mujeres y diversidades es una política de Estado”.

Odarda puntualizó específicamente uno de los casos de abuso sexual sufrido por una niña perteneciente a la Comunidad Indígena La Puntana, del Municipio de Santa Victoria Este, departamento de Rivadavia, a la vez que aseguró: “resulta intolerable que en la actualidad se sigan llevando adelante prácticas aberrantes de abuso sexual como el “Chineo”.

El «Chineo» es la violación sistemática de niñas indígenas desde los siete años a manos de los “criollos”: hombres adultos, terratenientes, con poder político y económico. La práctica, con un fuerte componente machista y racista se remonta a la conquista española. Está enmarcada dentro del etnocidio que sufren los pueblos originarios desde hace cientos de años, que se ha acentuado con el extractivismo y la explotación de los cuerpos y los territorios.

fuente: INAI

