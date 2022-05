Que es CANSAT: para que jóvenes estudiantes de todo el país puedan desarrollar sus propios satélites

A partir de hoy lunes y hasta el 31 de mayo se encuentra abierta la inscripción para CANSAT Argentina, iniciativa organizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). CANSAT es una competencia internacional impulsada por varias agencias espaciales del mundo –entre las que se cuentan la NASA (Estados Unidos) y la ESA (Europa) – que propone a estudiantes construir una carga útil, cuyo tamaño no supere el de una lata de gaseosa, y lanzarla en un cohete hasta una altitud de aproximadamente un kilómetro. De allí, el término CAN (lata) y SAT (satélite), por sus siglas en inglés.

En línea con el Plan Espacial Nacional, que tiene entre sus prioridades realizar actividades de educación y formación, CANSAT Argentina se propone reproducir a escala el proceso por el cual se diseña, construye, prueba, lanza y opera un satélite. Esta será la primera edición nacional que organiza nuestra Agencia Espacial.

Al respecto, el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, afirmó: “Nos llena de orgullo llevar adelante en el país la iniciativa CANSAT, que propone despertar vocaciones tempranas científico-tecnológicas al democratizar el acceso a la información satelital. Hay una creencia equivocada de que la ciencia y la tecnología sólo pueden ser desarrolladas por mentes brillantes. No es inalcanzable, no es imposible, pero si no les damos a los chicos y chicas la oportunidad de acceder al conocimiento espacial, de creer y comprobar que sí pueden, se lo estamos arrebatando de antemano”.

Filmus aseguro que además, “Argentina tiene una enorme historia satelital. Es el único país de América Latina que tiene satélites propios, de fabricación nacional. Y tenemos de dos tipos: los que ha enviado el ARSAT y los dos SAOCOM de CONAE, que generan imágenes satelitales de la Tierra, permiten prevenir desastres naturales y tener control sobre muchísimos temas, como el estado de los cultivos”. Y concluyó: “Estos satélites son un gran ejemplo de las capacidades tecnológicas argentinas sobre el espacio, pero para seguir apostando a una Argentina con soberanía satelital y espacial, necesitamos profesionales que se dediquen a ello. Tal vez, con la construcción de este satélite del tamaño de una lata, muchos chicos y chicas descubren su verdadera vocación”.

Para intervenir en CANSAT cada grupo de estudiantes deberá conformarse como un equipo de misión espacial, que tendrá como objetivo desarrollar un satélite a escala contenido dentro de una lata, utilizando software y hardware libre. Los equipos competirán para avanzar en las distintas etapas y deberán ir entregando pruebas de avance para dar cuenta del desarrollo de sus cargas útiles. Superada una última etapa de validación se seleccionará a los equipos finalistas de la convocatoria, que tendrán la oportunidad de viajar y participar en una jornada de lanzamiento de sus satélites, donde realizarán distintas pruebas y mediciones, acompañados por profesionales de la CONAE y con la colaboración de especialistas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Cabe destacar que pueden participar colegios secundarios de todo el país y que no es necesario que los equipos tengan conocimientos previos en la temática a la hora de inscribirse. Quienes concursen contarán con una capacitación destinada a docentes y estudiantes, que les permitirá adquirir los conocimientos, las herramientas y los materiales necesarios para llevar adelante el desarrollo del proyecto.

Para inscripciones consultar los requisitos en: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/cansat-argentina/formulario-de-inscripcion-cansat-argentina-2022

Para más información, bases y condiciones: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sact/cansat-argentina

Comparte esto: Twitter

Facebook