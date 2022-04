Salta estará presente en el Campeonato Argentino del Interior con Handicap en Mendoza

A partir del próximo domingo 1 de mayo se disputará la 32° edición del Campeonato Argentino del Interior con Handicap (CAIH) en la provincia de Mendoza. Nueve provincias estarán presentes en el torneo más federal del país.

Tras tres años de espera – 2020 y 2021 no se disputó por la pandemia – el domingo 1° de mayo comenzará en Mendoza la gran fiesta de polo del interior del país: el 32° Campeonato Argentino del Interior con Handicap (CAIH) presentado por RUS, por la Copa Sesquicentenario de la Revolución de Mayo.

El polo argentino es el más grande del mundo y además tiene el certificado de licencia Marca País. Este Campeonato es un hito más dentro de ese crecimiento del deporte a lo largo y a lo ancho de Argentina y una muestra de cómo se suman cada vez más hinchas, clubes, jugadores y jugadoras.

La “Tierra del Sol y del Buen Vino” será sede por cuarta vez en la historia del torneo, luego de 21 años sin ser anfitriones del CAIH. Allí se realizó el certamen en 1989, 95 y 2001 y la provincia de Mendoza, que tendrá dos equipos participantes, buscará anotar su nombre por primera vez en este tradicional e histórico certamen federal.

En esta oportunidad el torneo, que se disputará en el Club de Campo Mendoza y La Estacada Polo Club, contará con la participación de 10 equipos de entre 11 y 16 goles de valorización, representando a las provincias de Mendoza (2), Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Salta, Santa Fe y San Luis, que estarán agrupados en dos zonas que se enfrentarán a la americana. Los ganadores de cada grupo jugarán la final por el trofeo mayor, mientras que los segundos lo harán por la Copa Roberto Cavanagh; y los terceros por el Copa Amistad.

LOS NÚMEROS…

La provincia de Córdoba es la más ganadora del CAIH, con 12 títulos (Río Cuarto, 5; Fortín El Sauce y V. Mackenna, 2; El Chañar, Washington y Pompeya, 1); seguida por La Pampa, 8 veces campeona, siempre gracias a Chapaleufú, el club más ganador del certamen. Detrás de Córdoba y La Pampa aparecen Entre Ríos, con 5 títulos; Santa Fe –defensor del título–, con 3; y cierran Tucumán, Salta y Corrientes, con 1.

Entre los jugadores, Alberto Garzarón –quien participará nuevamente en esta temporada– es el máximo ganador del CAIH, con 4 conquistas (1989, 2005, 2012 y 2016), siempre integrando el conjunto de Chapaleufú; seguido por Horacio Etcheverry, Christian Guevara, Sergio Magrini, Ignacio Tillous y Sebastián Borghi, con 3.

MILY SÁNCHEZ QUEDARÁ EN LA HISTORIA

Por primera vez en sus 32° ediciones, el torneo de 2022 será histórico ya que por primera vez jugará una mujer. Será Milagros Sánchez, puntana de Concarán, que jugará en el equipo familiar, Los Sauces, conjunto que buscará romper la racha de cuatro finales perdidas en forma consecutiva (2016, 17, 18 y 19).

Los equipos participantes:

ZONA 1

Venado Tuerto (Santa Fe): Magín Burgos 2, Simón Pioltino 2, Guillermo Cavanagh (h) 6 y Marcos Rooney 6. Total: 16.

Ivi Maray (Córdoba): Manuel Serra 2, Lucas Boccolini 3, Iván Maldonado (h) 5 y Santino Magrini 5. Total: 15.

Club Hípico Gualeguaychú Granazo (Entre Ríos): Salvador Veronesi 3, Manuel Veronesi 3, Franco Veronesi 3 y Nicolás Retamar 6. Total: 15.

Los Sauces (San Luis): Milagros Sánchez 1, Ezequiel Sánchez 4, Rodrigo Sánchez 4 y Gonzalo Santamarina (h) 4. Total: 13.

Cuarto Rincón ERSA (Corrientes): Martín Cardozo 2, Walter Cardozo 2, Agustín Von Wernich 4 y Gustavo Usandizaga (h) 5. Total: 13.

ZONA 2

La Estacada (Mendoza): Juan F. Guevara 2, Juan M. Sabina 4, Marcelo Garrahan (h) 5 y Jerónimo Venturini 5. Total: 16.

Chapaleufú Epona (La Pampa): Alberto Garzarón 3, Santiago Goñi 4, Iván Lariguet 6 y Gonzalo Guiñazú 3. Total: 16.

Salta P. C. Airampó: Alfredo Boden 2, Esteban D´Andrea 3, Octavio Olmedo 6 y Felipe Kelly 4. Total: 15.

Arelauquen (Neuquén): Juan Roca Jalil 1, Enrique del Campo 3, Eduardo Venturino (h) 5 y Francisco del Campo 5. Total: 14.

Club de Campo (Mendoza): Emiliano Bernal 1, Álvaro Di Césare 2, Cristian Bernal 4 y Fernando Reynot Blanco 4. Total: 11.

LA JORNADA INAUGURAL

El domingo 1/5 se jugarán la primera fecha , con la siguiente programación:

Zona 1 – Club de Campo Mendoza

11.00, Cancha 1: Ivi Maray (Córdoba) vs. Cuarto Rincón ERSA (Corrientes). (11:00 hs)

12.30, Cancha 2: Club Hípico Gualeguaychú Granazo (Entre Ríos) vs. Los Sauces (San Luis). (12:30 hs)

Zona 2 – La Estacada Polo Club

14.00, Cancha 1: La Estacada (Mendoza) vs. Club de Campo (Mendoza). (14:00 hs)

15.30, Cancha 1: Salta P. C. Airampó vs. Arelauquen (Neuquén). (15:30 hs)

DE INTERÉS PROVINCIAL

El 4 de abril de 2022 el Campeonato Argentino del Interior con Handicap (CAIH) fue declarado de “INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL”, por el Ente Autárquico de Turismo Mendoza, a través del Ministerio de Cultura y Turismo, según la Resolución N° 76.

* creditos fotos: Matías Callejo, Prensa AAP

