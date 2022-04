Recomendaciones para conductores que recorrerán las rutas del país en Semana Santa

Mañana jueves comenzará el fin de semana largo por Semana Santa y se espera que miles de familias se trasladen por las rutas del país a distintos destinos turísticos. Por este motivo, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) brinda a las y los conductores una serie de recomendaciones para que tengan un viaje seguro. Entre los principales pedidos del organismo del Ministerio de Transporte se encuentran: no consumir alcohol antes de conducir; evitar maniobras temerarias como sobrepasos indebidos y las distracciones como el uso del celular; comenzar el viaje con el descanso suficiente; que todos los ocupantes estén sujetados con el cinturón de seguridad si el viaje es en auto, y con casco y chalecos reflectivos si es en moto; respetar las velocidades permitidas y las demarcaciones de la vía.

El director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, señaló:

«Necesitamos cambiar los hábitos y las costumbres viales. Queremos lograr que la seguridad vial sea un tema cotidiano en la mesa de las familias y que los siniestros viales dejen de ser la primera causa de muerte de las y los jóvenes en el país. Por eso insistimos y vamos a seguir insistiendo en que manejar es una gran responsabilidad que requiere del compromiso de todos. Este fin de semana largo y siempre: conducción prudente, cinturón de seguridad, casco, respeto de los límites de velocidad, sin distracciones como el teléfono y nada, pero nada de alcohol al volante»

Sobrepasos indebidos

Según datos del Observatorio Vial de la ANSV, el 55% de los siniestros viales fatales ocurridos en el primer bimestre del año (enero y febrero 2022) fueron por colisión y el 53% sucedieron en rutas, que frecuentemente en las colisiones frontales se debió a un sobrepaso indebido. De acuerdo a un estudio de 2020, sobre la siniestralidad ocurrida en las rutas nacionales y provinciales, el Observatorio Vial señala que los sobrepasos de vehículos por el carril contrario fueron la acción más riesgosa, porque representaron el 48,5% de los siniestros viales con consecuencias fatales, seguido por las maniobras bruscas (38,6%). Además, en los siniestros por maniobras de adelantamiento falleció el 48% de los conductores involucrados y el 15% sufrió secuelas graves.

Para realizar un sobrepaso de manera adecuada y sin poner en riesgo la vida propia y de los demás, la ANSV pide tener en cuenta: respetar la demarcación de la vía (la línea amarilla o blanca continua indica prohibición de sobrepaso); no sobrepasar en curvas, cuestas pronunciadas, puentes, intersecciones ni en ingresos a zonas urbanas. También, guardar distancia suficiente con el vehículo que se encuentra por delante, chequear en el espejo retrovisor que otro vehículo no haya iniciado el adelantamiento y anunciar siempre la maniobra con antelación.

Alcohol cero al volante

En cuanto al alcohol al volante, es importante remarcar que las estadísticas señalan que en al menos 1 de cada 4 siniestros viales fatales se detecta alcohol en sangre en alguno de los conductores. Conducir bajo los efectos del alcohol, incluso en bajas dosis, aumenta hasta 3 veces las probabilidades de protagonizar un siniestro vial grave porque afecta las facultades visuales, disminuye la concentración y ralentiza los tiempos de reacción. Además, produce una falsa sensación de seguridad, lo que incita a usar menos el casco y el cinturón de seguridad y manejar a mayor velocidad. El mensaje de la ANSV en este punto es claro: si vas a tomar alcohol, no manejes.

Uso de celular, la principal distracción

Según datos del Observatorio Vial de la ANSV, el 16,8 por ciento de los conductores de vehículos de 4 ruedas en la Argentina presentan al menos un factor de distracción al conducir, y la principal es el uso del celular, que representa el 9,4 por ciento de los conductores distraídos. Utilizar el teléfono mientras se conduce un vehículo provoca que quien esté al volante pierda la atención total al camino, tanto sea por desviar la concentración hacia una llamada, quitar la mirada de la ruta por responder un mensaje y/o utilizar al menos una de las dos manos para agarrar el aparato y descuidar el volante. Además, vale remarcar que su uso está prohibido por la Ley Nacional de Tránsito.

Recomendaciones para un viaje seguro:

• Conducción prudente: anunciar todas las maniobras, respetar las velocidades permitidas y respetar la demarcación de la vía.

• No consumir bebidas alcohólicas previamente.

• Descanso suficiente previo al viaje.

• Paradas de descanso al menos 15 minutos cada 2 horas, aproximadamente.

• Todos los pasajeros deben ir sujetados con el cinturón de seguridad.

• No manejar por más de 9 horas diarias.

• No llevar objetos sueltos en el vehículo.

• En el baúl, ubicar los objetos más pesados abajo y contra el asiento trasero.

• Los menores de 10 años de edad siempre en los asientos traseros y con el sistema de retención infantil adecuado según peso y tamaño.

• En el caso de viajar con mascotas, siempre en los asientos traseros y sujetado con el arnés correspondiente.

• Luces bajas siempre encendidas.

Documentación y elementos obligatorios para viajar:

• Documento Nacional de Identidad.

• Licencia Nacional de Conducir*

• Cédula verde o cédula azul.

• Comprobante de seguro en vigencia.

• Constancia de RTO (Revisión Técnica Obligatoria) o VTV (Verificación Técnica Vehicular).

• Chapas patente colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado

• Matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares

Además, recomendamos: botiquín de emergencias y chaleco reflectivo.

*Llevá con vos la licencia de conducir en formato físico. En formato digital es complementaria, no la reemplaza. Si tu licencia está vencida y estás en período de prórroga por contexto de Covid-19, llevá impresa la documentación que respalda esa normativa.

¿Qué chequear de la mecánica?

• Que todas las luces funcionen correctamente.

• La presión de los neumáticos.

• La rueda de auxilio.

• Nivel de aceite.

• Nivel de líquido de frenos.

• Nivel de líquido refrigerante.

Línea 149 de asistencia a víctimas viales:

Si vos o alguien de tu familia tuvo un siniestro vial, comunicate con la Línea 149 opción 2. La #RedFederalDeAsistencia a víctimas de siniestros viales y a sus familiares en la post emergencia funciona en todo el país, las 24hs, todos los días, todo el año.

