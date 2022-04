Nación participó de la novena asamblea del Consejo Regional del Norte Grande

La secretaria de Provincias, Silvina Batakis, en representación del Ministerio del Interior que conduce Wado de Pedro, participó este viernes en la ciudad de Salta de la novena Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande -integrado por 10 provincias de esa zona del país-, donde se analizaron, entre otros temas, los avances de obras en materia de transporte y logística para esta región, así como proyectos ligados al comercio, la energía y obras de infraestructura.

Participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; el gobernador de Santiago del Estero y presidente pro témpore del Consejo, Gerardo Zamora; los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; de Jujuy, Gerardo Morales; de Tucumán Osvaldo Jaldo; de Chaco, Jorge Capitanich; de Catamarca, Raúl Jalil; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Corrientes, Gustavo Valdés; y el vicegobernador de Formosa, Eber Solís.

También estuvieron presentes el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe; el subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior, Martín Pollera; la subsecretaria de Relaciones con las Provincias de la misma cartera, Paula Español; el secretario de Energía del Ministerio de Economía, Darío Martínez; y el subsecretario de Energía Eléctrica de ese ministerio, Federico Basualdo.

Durante el encuentro, y en el marco del Programa Federal de Preinversión, Batakis y la secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, Fernanda Miño, firmaron un convenio por el cual ambas carteras se comprometen a avanzar en la conformación de unidades ejecutoras en cada provincia con el objetivo de aumentar la inversión pública en proyectos de integración sociourbana para los barrios populares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

A través de este acuerdo, el Ministerio del Interior se compromete a aportar los fondos necesarios para la conformación de dichas Unidades Ejecutoras Provinciales, que tendrán la tarea de planificar y formular proyectos ejecutivos orientados a la integración socio urbana.

“Nuestro objetivo es que trasciendan las soluciones que proponen cada una de las provincias a nivel nacional. Para eso, nosotros venimos articulando con todos los ministerios para conocer las problemáticas que tienen que ver con el desarrollo de las provincias”, subrayó Barakis al respecto.

Así, destacó los avances a través del Programa Federal de Preinversión y los programas impulsados desde la cartera que conduce de Pedro para el desarrollo de obras públicas en las provincias con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el CFI.

“Trabajamos para destrabar normativas y regulaciones en proyectos que tienen que ver no solamente con obras públicas en las provincias, sino también con el sector privado”, ponderó la secretaria de Provincias.

Por su parte, Miño señaló que “este convenio tiene que ver con mayor financiamiento, en este caso para unidades ejecutoras provinciales, para que se pueda fortalecer lo que ya se viene trabajando”

“Hablamos de reconocer derechos a los que menos tienen, por eso la importancia de tener hoy esta inversión es la manera de abordar la problemática de los barrios populares que tienen nombre y apellido: no están en un Excel, no están en una pantalla, no están en una placa. Tienen nombres las familias. Esto viene a abordar principalmente la pobreza que vienen sufriendo los barrios populares, pobreza y marginalidad, que no se esconde debajo de las piedras, sino que se la transforma con proyectos como éste”, apuntó.

En tanto, y en paralelo con la celebración de la Asamblea de gobernadores, se llevó a cabo también la Primera Jornada de Trabajo Interprovincial de Logística para el Norte Grande, a cargo del CFI, durante la cual se expusieron los avances en diversos proyectos relacionados con la temática con equipos técnicos de las provincias.

Uno de los módulos, a cargo de Ariel Filadoro y Natalia García, abordó los “Avances del Proyecto de Estrategia Logística para el Norte Grande”, mientras que otro de los paneles, a cargo de Marcos Sant, desplegó los avances en el plan de trabajo vinculado con el transporte ferroviario. En tanto, en la mesa “Diagnóstico de Componentes del Sistema Logístico”, a cargo de Rodolfo Fiadone, se presentaron los avances en torno al plan de trabajo vinculado al transporte carretero.

El último tramo del encuentro fue destinado a poner en común las prioridades provinciales sobre temas relevantes para la logística de la región: Potencialidades de los corredores bioceánicos, Ámbitos de discusión de problemáticas logísticas, y Pasos de frontera.

