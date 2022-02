Prevención de embarazos : como funciona la pastilla del día después

En el marco del Plan nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, el Ministerio de Salud Pública Provincial informa a la población que la pastilla de anticoncepción hormonal de emergencia permite prevenir un embarazo después de una relación sexual en la que no se usó o falló el método anticonceptivo.

La píldora es gratuita y se distribuye en los hospitales públicos y centros de salud de toda la provincia. Además, está incluida en las prestaciones -sin costo- de las obras sociales y prepagas como parte del Programa Médico Obligatorio (PMO). La pueden retirar personas adolescentes o adultas en los servicios de salud y no es necesario presentar el documento nacional de identidad.

La pastilla del día después está recomendada para casos de emergencia, no como método regular, porque no es tan segura como otros anticonceptivos que se usan antes o durante de la relación sexual.

Este medicamento es más efectivo dentro de las primeras 12 horas luego de la relación sexual sin protección. Se puede tomar hasta 5 días después, pero con el paso del tiempo disminuye su efectividad. Por ello, cuanto antes se tome, más eficaz será.

¿Cuándo usarla?

Si se tuvo una relación sexual sin usar ningún método anticonceptivo.

Si se tuvo relaciones sexuales y, además El preservativo se rompió, corrió o salió. La persona se olvidó de tomar la pastilla anticonceptiva diaria. El DIU fue expulsado, aunque sólo sea una parte. La persona se aplicó mal la anticoncepción hormonal inyectable. Se desplazó el diafragma.

Frente a situaciones de violencia sexual, como la violación con penetración vaginal.

La pastilla actúa retrasando la ovulación y espesando el moco del cuello del útero. Esto impide el ascenso de los espermatozoides para que no lleguen a encontrarse con el óvulo. El medicamento impide el embarazo, no lo interrumpe. Por lo tanto, no provoca un aborto. Y, si el embarazo ya se produjo, no tiene ningún efecto ni daña al embrión.

Se destaca que la anticoncepción hormonal no protege de las infecciones de transmisión sexual, por lo que se recomienda el uso de preservativo o campo de látex durante las relaciones sexuales.

Ante dudas o consultas, se encuentra habilitada la línea gratuita de Salud Sexual 0800-222-3444 que funciona de lunes a viernes de 9 a 21 horas, y sábados, domingos y feriados de 9 a 18.