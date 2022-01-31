Reporte Provincial de casos de coronavirus del lunes 31 de enero de 2022

31/01/2022

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 109 casos nuevos en la provincia, de los cuales 100 se diagnosticaron por laboratorio y 9 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 40 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 148.438 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 139.090, lo que representa el 94%.

Hay 130 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 64% no vacunados) y 67 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3089.

Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.

Fecha: 31-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 2 1958 6529
Cachi 0 499 1340
Cafayate 0 755 2863
Capital 74 28881 75815
Cerrillos 6 1919 5203
Chicoana 0 1053 2881
Gral. Güemes 4 1983 4887
Gral. San Martín 8 3661 10518
Guachipas 1 179 469
Iruya 0 173 760
La Caldera 0 881 2259
La Candelaria 0 377 954
La Poma 0 90 197
La Viña 0 483 1514
Los Andes 0 488 1097
Metán 1 1640 5654
Molinos 0 297 957
Orán 0 4788 11394
Rivadavia 1 831 2421
Rosario de la Frontera 5 998 3430
Rosario de Lerma 3 1859 5089
San Carlos 0 253 1027
Santa Victoria 4 384 1180
TOTAL 109 54430 148438
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 31/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 1958 6529
AGUA CALIENTE 0 2 6
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 0 273 951
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 9 14
CORONEL MOLLINEDO 1 36 108
CORONEL OLLEROS 0 31 64
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 1 259 906
GAONA 0 71 273
GENERAL PIZARRO 0 35 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 0 985 2975
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 206 951
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 28 86
PIQUETE CABADO 0 9 25
RIO DEL VALLE 0 8 51
TOLLOCHE 0 5 8
DEPARTAMENTO CACHI 0 499 1340
CACHI 0 418 1159
CACHI ADENTRO 0 7 15
COLTE 0 1 5
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 73 157
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 0 755 2863
CAFAYATE 0 752 2843
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 74 28881 75815
ATOCHA 0 41 137
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 7 13
LA CIENAGA 0 5 40
SALTA 72 27636 72330
VILLA SAN LORENZO 2 1192 3289
DEPARTAMENTO CERRILLOS 6 1919 5203
CERRILLOS 5 1451 3747
LA ISLA 0 3 20
LA MERCED 1 403 1250
SAN AGUSTIN 0 62 186
DEPARTAMENTO CHICOANA 0 1053 2881
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 6
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 0 397 1065
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 0 629 1739
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 4 1983 4887
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 2 252 721
COBOS 0 31 64
EL BORDO 0 163 468
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 2 1528 3610
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 8 3661 10518
ACAMBUCO 0 2 7
AGUARAY 0 632 1868
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 44 132
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 8 39
DRAGONES 1 44 184
EMBARCACION 1 792 1591
GENERAL BALLIVIAN 0 56 174
GENERAL MOSCONI 2 330 901
HICKMAN 0 12 42
MISION CHAQUEÑA 0 7 16
PADRE LOZANO 0 4 15
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 218 1250
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 4 1510 4275
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 1 179 469
GUACHIPAS 1 179 469
DEPARTAMENTO IRUYA  0 173 760
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 8 31
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA 0 128 513
ISLA DE CAÑAS 0 30 128
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 2 15
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 881 2259
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 0 312 705
LA CALDERILLA 0 11 38
VAQUEROS 0 557 1510
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 377 954
CEIBAL 0 4 34
EL TALA 0 177 465
EL JARDIN 0 88 234
LA CANDELARIA 0 108 221
DEPARTAMENTO LA POMA 0 90 197
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 72 140
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 483 1514
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 0 270 997
LA VIÑA 0 193 452
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 19 61
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 488 1097
OLACAPATO 0 12 28
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 367 821
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 39 67
TOLAR GRANDE 0 67 178
DEPARTAMENTO METÁN 1 1640 5654
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 0 157 757
EL TUNAL 0 16 56
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 22 72
METAN VIEJO 0 14 60
RIO PIEDRAS 0 31 142
SAN JOSE DE METAN 1 1398 4545
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 297 957
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 10 32
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 14 45
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 19 97
LURACATAO 0 13 43
MOLINOS 0 94 395
SECLANTAS 0 139 300
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 0 4788 11394
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 66 163
COLONIA SANTA ROSA 0 283 896
EL TABACAL 0 36 68
HIPOLITO YRIGOYEN 0 441 1113
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 0 482 973
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 0 3362 7900
URUNDEL 0 118 277
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 1 831 2421
ALTO DE LA SIERRA 0 10 52
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 27
CORONEL JUAN SOLA 0 126 564
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 7 9
LA UNION 0 151 403
LOS BLANCOS 0 24 89
MISION LA PAZ 0 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 0 148 524
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 1 261 598
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 5 998 3430
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 18 54
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 11 30
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 2 10 58
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 3 959 3245
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 3 1859 5089
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 3 656 1941
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 0 228 688
ROSARIO DE LERMA 0 964 2428
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 253 1027
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 40 244
ANIMANA 0 66 220
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 8 31
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 0 1
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO 0 4 6
SAN CARLOS 0 132 482
SANTA ROSA 0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 4 384 1180
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 2 152 327
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 2 154 484
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 74 262
TOTALES 109 54430 148438
fuente: MSP Salta

Más historias

En la UNSa mañana se vacunará contra COVID-19

31/01/2022

Reporte Provincial de casos de coronavirus del domingo 30 de enero de 2022

30/01/2022

Mas de 40 centros de vacunación contra el COVID 19 funcionan hoy

30/01/2022

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.