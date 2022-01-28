Reporte Provincial de casos de coronavirus del viernes 28 de enero de 2022

28/01/2022

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 885 casos nuevos en la provincia, de los cuales 838 se diagnosticaron por laboratorio y 47 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 417 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 147.207 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 133.677, lo que representa el 91%.

Hay 139 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 61% no vacunados) y 74 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3057.

Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte anterior y el de hoy no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.

Fecha: 28-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 30 1933 6504
Cachi 10 486 1327
Cafayate 13 747 2855
Capital 475 28171 75105
Cerrillos 28 1873 5157
Chicoana 12 1036 2864
Gral. Güemes 28 1946 4850
Gral. San Martín 51 3555 10412
Guachipas 11 177 467
Iruya 3 160 747
La Caldera 10 864 2242
La Candelaria 24 367 944
La Poma 2 89 196
La Viña 4 474 1505
Los Andes 18 482 1091
Metán 25 1602 5616
Molinos 13 290 950
Orán 56 4728 11334
Rivadavia 19 817 2407
Rosario de la Frontera 8 976 3408
Rosario de Lerma 24 1816 5046
San Carlos 3 246 1020
Santa Victoria 18 364 1160
TOTAL 885 53199 147207
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 28/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 30 1933 6504
AGUA CALIENTE 0 1 5
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 10 269 947
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 9 14
CORONEL MOLLINEDO 3 35 107
CORONEL OLLEROS 0 31 64
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 2 257 904
GAONA 0 69 271
GENERAL PIZARRO 0 35 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 8 980 2970
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 7 198 943
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 28 86
PIQUETE CABADO 0 9 25
RIO DEL VALLE 0 7 50
TOLLOCHE 0 4 7
DEPARTAMENTO CACHI 10 486 1327
CACHI 10 408 1149
CACHI ADENTRO 0 6 14
COLTE 0 0 4
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 72 156
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 13 747 2855
CAFAYATE 13 744 2835
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 475 28171 75105
ATOCHA 0 33 129
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 7 13
LA CIENAGA 0 4 39
SALTA 447 26987 71681
VILLA SAN LORENZO 28 1140 3237
DEPARTAMENTO CERRILLOS 28 1873 5157
CERRILLOS 25 1417 3713
LA ISLA 0 1 18
LA MERCED 3 394 1241
SAN AGUSTIN 0 61 185
DEPARTAMENTO CHICOANA 12 1036 2864
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 6
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 7 391 1059
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 5 618 1728
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 28 1946 4850
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 4 245 714
COBOS 4 31 64
EL BORDO 5 160 465
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 15 1501 3583
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 51 3555 10412
ACAMBUCO 0 2 7
AGUARAY 9 618 1854
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 42 130
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 8 39
DRAGONES 0 39 179
EMBARCACION 7 772 1571
GENERAL BALLIVIAN 0 56 174
GENERAL MOSCONI 5 314 885
HICKMAN 0 11 41
MISION CHAQUEÑA 0 6 15
PADRE LOZANO 0 2 13
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 5 215 1247
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 24 1468 4233
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 11 177 467
GUACHIPAS 11 177 467
DEPARTAMENTO IRUYA  3 160 747
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 7 30
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA 2 118 503
ISLA DE CAÑAS 1 30 128
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 10 864 2242
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 5 306 699
LA CALDERILLA 0 9 36
VAQUEROS 5 548 1501
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 24 367 944
CEIBAL 0 4 34
EL TALA 0 175 463
EL JARDIN 4 88 234
LA CANDELARIA 20 100 213
DEPARTAMENTO LA POMA 2 89 196
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 2 71 139
DEPARTAMENTO LA VIÑA 4 474 1505
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 2 265 992
LA VIÑA 2 190 449
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 18 60
DEPARTAMENTO LOS ANDES 18 482 1091
OLACAPATO 0 12 28
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 13 362 816
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 2 38 66
TOLAR GRANDE 3 67 178
DEPARTAMENTO METÁN 25 1602 5616
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 7 154 754
EL TUNAL 1 16 56
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 22 72
METAN VIEJO 0 10 56
RIO PIEDRAS 0 31 142
SAN JOSE DE METAN 17 1367 4514
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 13 290 950
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 8 30
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 14 45
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 18 96
LURACATAO 0 12 42
MOLINOS 13 93 394
SECLANTAS 0 137 298
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 56 4728 11334
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 1 65 162
COLONIA SANTA ROSA 0 280 893
EL TABACAL 0 36 68
HIPOLITO YRIGOYEN 3 441 1113
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 6 463 954
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 45 3329 7867
URUNDEL 1 114 273
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 19 817 2407
ALTO DE LA SIERRA 0 10 52
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 27
CORONEL JUAN SOLA 5 123 561
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 6 8
LA UNION 2 151 403
LOS BLANCOS 0 24 89
MISION LA PAZ 0 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 2 144 520
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 10 255 592
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 8 976 3408
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 1 18 54
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 2 10 29
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 8 56
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 5 940 3226
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 24 1816 5046
AGUA CHICA 0 5 10
CAMPO QUIJANO 5 631 1916
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 3 220 680
ROSARIO DE LERMA 16 954 2418
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 3 246 1020
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 1 39 243
ANIMANA 0 64 218
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 6 29
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 0 1
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO 0 4 6
SAN CARLOS 2 130 480
SANTA ROSA 0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 18 364 1160
ACOYTE 0 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 0 149 324
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 17 140 470
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 1 71 259
TOTALES 885 53199 147207

fuente: MSP Salta

Más historias

Prevención de embarazos : como funciona la pastilla del día después

01/02/2022

Reporte Provincial de casos de coronavirus del martes 1 de febrero de 2022

01/02/2022

Mañana se realizará una nueva campaña de donación de sangre en la Plaza Belgrano

01/02/2022

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.