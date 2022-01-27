Reporte Provincial de casos de coronavirus del jueves 27 de enero de 2022

27/01/2022

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 1042 casos nuevos en la provincia, de los cuales 1029 se diagnosticaron por laboratorio y 13 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 231 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 146.322 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 131.511, lo que representa el 90%.

Hay 134 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 61% no vacunados) y 69 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3020.

Se aclara que la diferencia entre el número global informado en la jornada anterior y el de la presente no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retardada producto de revisión y actualización de datos.

Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 23 1903 6474
Cachi 2 476 1317
Cafayate 4 734 2842
Capital 615 27696 74630
Cerrillos 35 1845 5129
Chicoana 13 1024 2852
Gral. Güemes 31 1918 4822
Gral. San Martín 83 3504 10361
Guachipas 2 166 456
Iruya 0 157 744
La Caldera 18 854 2232
La Candelaria 14 343 920
La Poma 0 87 194
La Viña 5 470 1501
Los Andes 11 464 1073
Metán 34 1577 5591
Molinos 3 277 937
Orán 50 4672 11278
Rivadavia 20 798 2388
Rosario de la Frontera 28 968 3400
Rosario de Lerma 45 1792 5022
San Carlos 4 243 1017
Santa Victoria 2 346 1142
TOTAL 1042 52314 146322
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 27/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 23 1903 6474
AGUA CALIENTE 0 1 5
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 3 259 937
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 9 14
CORONEL MOLLINEDO 0 32 104
CORONEL OLLEROS 1 31 64
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 255 902
GAONA 0 69 271
GENERAL PIZARRO 0 35 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 13 972 2962
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 5 191 936
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 28 86
PIQUETE CABADO 0 9 25
RIO DEL VALLE 1 7 50
TOLLOCHE 0 4 7
DEPARTAMENTO CACHI 2 476 1317
CACHI 2 398 1139
CACHI ADENTRO 0 6 14
COLTE 0 0 4
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 72 156
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 4 734 2842
CAFAYATE 4 731 2822
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 615 27696 74630
ATOCHA 0 33 129
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 7 13
LA CIENAGA 0 4 39
SALTA 586 26540 71234
VILLA SAN LORENZO 29 1112 3209
DEPARTAMENTO CERRILLOS 35 1845 5129
CERRILLOS 31 1392 3688
LA ISLA 0 1 18
LA MERCED 4 391 1238
SAN AGUSTIN 0 61 185
DEPARTAMENTO CHICOANA 13 1024 2852
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 6
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 8 384 1052
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 5 613 1723
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 31 1918 4822
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 6 241 710
COBOS 0 27 60
EL BORDO 2 155 460
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 23 1486 3568
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 83 3504 10361
ACAMBUCO 0 2 7
AGUARAY 11 609 1845
CAMPAMENTO VESPUCIO 2 41 129
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 8 39
DRAGONES 2 39 179
EMBARCACION 5 765 1564
GENERAL BALLIVIAN 4 56 174
GENERAL MOSCONI 12 309 880
HICKMAN 1 11 41
MISION CHAQUEÑA 0 6 15
PADRE LOZANO 1 2 13
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 210 1242
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 42 1444 4209
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 2 166 456
GUACHIPAS 2 166 456
DEPARTAMENTO IRUYA  0 157 744
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 7 30
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA 0 116 501
ISLA DE CAÑAS 0 29 127
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 18 854 2232
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 4 301 694
LA CALDERILLA 2 9 36
VAQUEROS 12 543 1496
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 14 343 920
CEIBAL 1 4 34
EL TALA 5 175 463
EL JARDIN 3 84 230
LA CANDELARIA 5 80 193
DEPARTAMENTO LA POMA 0 87 194
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 69 137
DEPARTAMENTO LA VIÑA 5 470 1501
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 2 263 990
LA VIÑA 3 188 447
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 18 60
DEPARTAMENTO LOS ANDES 11 464 1073
OLACAPATO 1 12 28
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 7 349 803
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 2 36 64
TOLAR GRANDE 1 64 175
DEPARTAMENTO METÁN 34 1577 5591
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 1 147 747
EL TUNAL 1 15 55
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 1 22 72
METAN VIEJO 0 10 56
RIO PIEDRAS 0 31 142
SAN JOSE DE METAN 31 1350 4497
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 3 277 937
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 8 30
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 14 45
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 1 18 96
LURACATAO 0 12 42
MOLINOS 1 80 381
SECLANTAS 1 137 298
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 50 4672 11278
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 64 161
COLONIA SANTA ROSA 2 280 893
EL TABACAL 4 36 68
HIPOLITO YRIGOYEN 3 438 1110
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 0 457 948
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 40 3284 7822
URUNDEL 1 113 272
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 20 798 2388
ALTO DE LA SIERRA 0 10 52
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 27
CORONEL JUAN SOLA 0 118 556
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 6 8
LA UNION 0 149 401
LOS BLANCOS 0 24 89
MISION LA PAZ 0 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 18 142 518
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 2 245 582
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 28 968 3400
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 2 17 53
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 2 8 27
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 2 8 56
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 22 935 3221
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 45 1792 5022
AGUA CHICA 2 5 10
CAMPO QUIJANO 15 626 1911
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 7 217 677
ROSARIO DE LERMA 21 938 2402
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 4 243 1017
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 3 38 242
ANIMANA 0 64 218
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 6 29
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 0 1
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO 0 4 6
SAN CARLOS 1 128 478
SANTA ROSA 0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 2 346 1142
ACOYTE 1 2 8
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 0 149 324
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 1 123 453
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 70 258
TOTALES 1042 52314 146322

fuente: MSP Salta

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