Reporte Provincial de casos de coronavirus del miércoles 26 de enero de 2022

26/01/2022

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 1047 casos nuevos en la provincia, de los cuales 1018 se diagnosticaron por laboratorio y 29 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 178 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 145.280 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 130.341, lo que representa el 90%.

Hay 139 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 66% no vacunados) y 70 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2992.

Se aclara que la diferencia entre el número global informado en la jornada anterior y el de la presente no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retardada producto de revisión y actualización de datos.

Fecha: 26-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 20 1880 6451
Cachi 9 474 1315
Cafayate 25 730 2838
Capital 632 27081 74015
Cerrillos 40 1810 5094
Chicoana 8 1011 2839
Gral. Güemes 11 1887 4791
Gral. San Martín 80 3421 10278
Guachipas 2 164 454
Iruya 1 157 744
La Caldera 26 836 2214
La Candelaria 3 329 906
La Poma 0 87 194
La Viña 4 465 1496
Los Andes 9 453 1062
Metán 36 1543 5557
Molinos 7 274 934
Orán 41 4622 11228
Rivadavia 10 778 2368
Rosario de la Frontera 38 940 3372
Rosario de Lerma 30 1747 4977
San Carlos 3 239 1013
Santa Victoria 12 344 1140
TOTAL 1047 51272 145280
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 26/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 20 1880 6451
AGUA CALIENTE 0 1 5
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 5 256 934
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 9 14
CORONEL MOLLINEDO 0 32 104
CORONEL OLLEROS 0 30 63
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 8 255 902
GAONA 1 69 271
GENERAL PIZARRO 0 35 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 5 959 2949
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 186 931
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 28 86
PIQUETE CABADO 0 9 25
RIO DEL VALLE 0 6 49
TOLLOCHE 0 4 7
DEPARTAMENTO CACHI 9 474 1315
CACHI 7 396 1137
CACHI ADENTRO 0 6 14
COLTE 0 0 4
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 2 72 156
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 25 730 2838
CAFAYATE 25 727 2818
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 632 27081 74015
ATOCHA 0 33 129
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 7 13
LA CIENAGA 0 4 39
SALTA 604 25954 70648
VILLA SAN LORENZO 28 1083 3180
DEPARTAMENTO CERRILLOS 40 1810 5094
CERRILLOS 35 1361 3657
LA ISLA 0 1 18
LA MERCED 5 387 1234
SAN AGUSTIN 0 61 185
DEPARTAMENTO CHICOANA 8 1011 2839
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 6
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 3 376 1044
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 5 608 1718
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 11 1887 4791
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 1 235 704
COBOS 0 27 60
EL BORDO 0 153 458
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 10 1463 3545
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 80 3421 10278
ACAMBUCO 0 2 7
AGUARAY 27 598 1834
CAMPAMENTO VESPUCIO 2 39 127
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 8 39
DRAGONES 0 37 177
EMBARCACION 10 760 1559
GENERAL BALLIVIAN 2 52 170
GENERAL MOSCONI 6 297 868
HICKMAN 0 10 40
MISION CHAQUEÑA 0 6 15
PADRE LOZANO 0 1 12
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 4 207 1239
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 29 1402 4167
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 2 164 454
GUACHIPAS 2 164 454
DEPARTAMENTO IRUYA  1 157 744
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 7 30
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA 0 116 501
ISLA DE CAÑAS 1 29 127
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 26 836 2214
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 5 297 690
LA CALDERILLA 1 7 34
VAQUEROS 20 531 1484
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 329 906
CEIBAL 0 3 33
EL TALA 3 170 458
EL JARDIN 0 81 227
LA CANDELARIA 0 75 188
DEPARTAMENTO LA POMA 0 87 194
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 69 137
DEPARTAMENTO LA VIÑA 4 465 1496
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 4 261 988
LA VIÑA 0 185 444
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 18 60
DEPARTAMENTO LOS ANDES 9 453 1062
OLACAPATO 0 11 27
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 5 342 796
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 2 34 62
TOLAR GRANDE 2 63 174
DEPARTAMENTO METÁN 36 1543 5557
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 3 146 746
EL TUNAL 0 14 54
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 21 71
METAN VIEJO 1 10 56
RIO PIEDRAS 1 31 142
SAN JOSE DE METAN 31 1319 4466
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 7 274 934
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 8 30
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 1 14 45
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 17 95
LURACATAO 0 12 42
MOLINOS 5 79 380
SECLANTAS 1 136 297
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 41 4622 11228
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 9 64 161
COLONIA SANTA ROSA 2 278 891
EL TABACAL 0 32 64
HIPOLITO YRIGOYEN 1 435 1107
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 8 457 948
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 21 3244 7782
URUNDEL 0 112 271
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 10 778 2368
ALTO DE LA SIERRA 0 10 52
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 27
CORONEL JUAN SOLA 1 118 556
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 6 8
LA UNION 0 149 401
LOS BLANCOS 1 24 89
MISION LA PAZ 0 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 3 124 500
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 5 243 580
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 38 940 3372
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 1 15 51
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 1 6 25
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 1 6 54
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 35 913 3199
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 30 1747 4977
AGUA CHICA 0 3 8
CAMPO QUIJANO 10 611 1896
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 5 210 670
ROSARIO DE LERMA 15 917 2381
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 3 239 1013
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 35 239
ANIMANA 0 64 218
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 6 29
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 0 1
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO 0 4 6
SAN CARLOS 3 127 477
SANTA ROSA 0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 12 344 1140
ACOYTE 0 1 7
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 2 149 324
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 0 122 452
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 10 70 258
TOTALES 1047 51272 145280

fuente: MSP Salta

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