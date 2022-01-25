Reporte Provincial de casos de coronavirus del martes 25 de enero de 2022

25/01/2022

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 874 casos nuevos en la provincia, de los cuales 857 se diagnosticaron por laboratorio y 17 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 247 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 144.233 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 128.482, lo que representa el 89%.

Hay 144 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 64% no vacunados) y 68 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2979.

Se aclara que la diferencia entre el número global informado en la jornada anterior y el de la presente no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retardada producto de revisión y actualización de datos.

Fecha: 25-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 14 1860 6431
Cachi 3 465 1306
Cafayate 8 705 2813
Capital 582 26449 73383
Cerrillos 26 1770 5054
Chicoana 12 1003 2831
Gral. Güemes 21 1876 4780
Gral. San Martín 39 3341 10198
Guachipas 0 162 452
Iruya 5 156 743
La Caldera 16 810 2188
La Candelaria 7 326 903
La Poma 0 87 194
La Viña 1 461 1492
Los Andes 4 444 1053
Metán 12 1507 5521
Molinos 1 267 927
Orán 32 4581 11187
Rivadavia 5 768 2358
Rosario de la Frontera 29 902 3334
Rosario de Lerma 50 1717 4947
San Carlos 4 236 1010
Santa Victoria 3 332 1128
TOTAL 874 50225 144233
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 25/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 14 1860 6431
AGUA CALIENTE 0 1 5
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 2 251 929
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 9 14
CORONEL MOLLINEDO 1 32 104
CORONEL OLLEROS 0 30 63
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 6 247 894
GAONA 0 68 270
GENERAL PIZARRO 0 35 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 5 954 2944
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 185 930
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 28 86
PIQUETE CABADO 0 9 25
RIO DEL VALLE 0 6 49
TOLLOCHE 0 4 7
DEPARTAMENTO CACHI 3 465 1306
CACHI 3 389 1130
CACHI ADENTRO 0 6 14
COLTE 0 0 4
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 70 154
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 8 705 2813
CAFAYATE 8 702 2793
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 582 26449 73383
ATOCHA 0 33 129
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 7 13
LA CIENAGA 0 4 39
SALTA 570 25350 70044
VILLA SAN LORENZO 12 1055 3152
DEPARTAMENTO CERRILLOS 26 1770 5054
CERRILLOS 17 1326 3622
LA ISLA 0 1 18
LA MERCED 9 382 1229
SAN AGUSTIN 0 61 185
DEPARTAMENTO CHICOANA 12 1003 2831
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 6
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 5 373 1041
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 7 603 1713
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 21 1876 4780
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 7 14
CAMPO SANTO 3 234 703
COBOS 1 27 60
EL BORDO 2 153 458
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 15 1453 3535
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 39 3341 10198
ACAMBUCO 0 2 7
AGUARAY 9 571 1807
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 37 125
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 1 8 39
DRAGONES 0 37 177
EMBARCACION 5 750 1549
GENERAL BALLIVIAN 0 50 168
GENERAL MOSCONI 5 291 862
HICKMAN 0 10 40
MISION CHAQUEÑA 0 6 15
PADRE LOZANO 0 1 12
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 4 203 1235
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 15 1373 4138
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 162 452
GUACHIPAS 0 162 452
DEPARTAMENTO IRUYA  5 156 743
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 7 30
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA 5 116 501
ISLA DE CAÑAS 0 28 126
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 16 810 2188
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 4 292 685
LA CALDERILLA 0 6 33
VAQUEROS 12 511 1464
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 7 326 903
CEIBAL 0 3 33
EL TALA 3 167 455
EL JARDIN 0 81 227
LA CANDELARIA 4 75 188
DEPARTAMENTO LA POMA 0 87 194
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 69 137
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 461 1492
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 1 257 984
LA VIÑA 0 185 444
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 18 60
DEPARTAMENTO LOS ANDES 4 444 1053
OLACAPATO 0 11 27
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 3 337 791
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 32 60
TOLAR GRANDE 1 61 172
DEPARTAMENTO METÁN 12 1507 5521
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 0 143 743
EL TUNAL 0 14 54
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 21 71
METAN VIEJO 0 9 55
RIO PIEDRAS 0 30 141
SAN JOSE DE METAN 12 1288 4435
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 267 927
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 8 30
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 13 44
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 0 17 95
LURACATAO 0 12 42
MOLINOS 1 74 375
SECLANTAS 0 135 296
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 32 4581 11187
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 1 55 152
COLONIA SANTA ROSA 1 276 889
EL TABACAL 0 32 64
HIPOLITO YRIGOYEN 5 434 1106
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 0 449 940
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 25 3223 7761
URUNDEL 0 112 271
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 5 768 2358
ALTO DE LA SIERRA 0 10 52
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 27
CORONEL JUAN SOLA 1 117 555
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 6 8
LA UNION 0 149 401
LOS BLANCOS 1 23 88
MISION LA PAZ 0 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 0 121 497
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 3 238 575
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 29 902 3334
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 14 50
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 5 24
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 5 53
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 29 878 3164
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 50 1717 4947
AGUA CHICA 0 3 8
CAMPO QUIJANO 8 601 1886
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 1 205 665
ROSARIO DE LERMA 41 902 2366
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 4 236 1010
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 1 35 239
ANIMANA 0 64 218
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 6 29
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 0 1
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO 0 4 6
SAN CARLOS 3 124 474
SANTA ROSA 0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 3 332 1128
ACOYTE 0 1 7
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 1 147 322
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 0 122 452
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 2 60 248
TOTALES 874 50225 144233

fuente: MSP Salta

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