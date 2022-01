Desde el próximo lunes 31 de enero entrará en vigencia un nuevo recorrido para el 5 Local Cerrillos Congreso-Álamos, por el que se trasladará su terminal de línea a Barrio San Isidro, a la misma sede de servicio 5 Local San Isidro.

El objeto de esta medida el lograr mayor comodidad, seguridad y calidad del servicio evitando esperas de usuarios dentro de la unidad, en los descansos de los choferes, transbordos a la unidad anterior y los constantes hechos de inseguridad de la actual terminal de línea.

Por tanto el itinerario de recorrido será el siguiente: Terminal de Línea (Bº San Isidro) – Av. San Jorge – Av. Gral. Güemes Julio A. San Millán – Ruta Nacional Nº68 – Av. Ex Combatientes de Malvinas – Colectora Norte de Circunvalación Este (ingreso a Bº Congreso Nacional) – Parador Rotonda Bº Congreso Nacional – camino vecinal con vinculación a La Rinconada – salida de Bº 2 de Abril por Av. J.D. Perón – Fragata Libertad – Las Alondras – Los Cardenales – Los Zorzales – Los Mirlos – Las Águilas – Ruta Nacional Nº 68 – Av. Ex Combatientes de Malvinas – Av. Paraguay – V. Tedín – Av. Chile – Av. Pellegrini – Mendoza – Lerma – Av. San Martín – Av. Jujuy – Av. Paraguay – Av. Ex Combatientes de Malvinas – Ruta Nacional Nº 68 – Las Águilas – Los Mirlos – Los Zorzales – Los Tordos – Av. Las Calandrias – Las Alondras – Fragata de Libertad – Av. J.D. Perón – Ingreso a Bº 2 de Abril – Camino vecinal vinculación La Rinconada con Bº Congreso Nacional – Refugio Rotonda de Bº Congreso Nacional – colectora Norte Circunvalación – Ruta Nacional Nº68 -Julio A. San Millán – Av. Gral. Güemes – San Cayetano – San Pantaleón – Av. San Jorge – Terminal de Línea (Bº San Isidro).

fuente: SAETA