Reporte Provincial de casos de coronavirus del lunes 24 de enero de 2022

24/01/2022

El Ministerio de Salud Pública informó que en las últimas 24 horas se notificaron 571 casos nuevos en la provincia, de los cuales 553 se diagnosticaron por laboratorio y 18 por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 185 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 143.359 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 125.574, lo que representa el 88%.

Hay 137 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 82% no vacunados) y 65 con asistencia respiratoria mecánica. A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2965.

Se aclara que la diferencia entre el número global informado en la jornada anterior y el de la presente no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retardada producto de revisión y actualización de datos.

Fecha: 24-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 14 1846 6417
Cachi 8 462 1303
Cafayate 4 697 2805
Capital 349 25867 72801
Cerrillos 35 1744 5028
Chicoana 25 991 2819
Gral. Güemes 21 1855 4759
Gral. San Martín 44 3302 10159
Guachipas 0 162 452
Iruya 1 151 738
La Caldera 4 794 2172
La Candelaria 0 319 896
La Poma 0 87 194
La Viña 0 460 1491
Los Andes 2 440 1049
Metán 9 1495 5509
Molinos 4 266 926
Orán 12 4549 11155
Rivadavia 7 763 2353
Rosario de la Frontera 4 873 3305
Rosario de Lerma 24 1667 4897
San Carlos 0 232 1006
Santa Victoria 4 329 1125
TOTAL 571 49351 143359
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 24/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 14 1846 6417
AGUA CALIENTE 0 1 5
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 0 249 927
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 9 14
CORONEL MOLLINEDO 0 31 103
CORONEL OLLEROS 0 30 63
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 5 241 888
GAONA 0 68 270
GENERAL PIZARRO 0 35 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 8 949 2939
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 0 185 930
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 1 28 86
PIQUETE CABADO 0 9 25
RIO DEL VALLE 0 6 49
TOLLOCHE 0 4 7
DEPARTAMENTO CACHI 8 462 1303
CACHI 8 386 1127
CACHI ADENTRO 0 6 14
COLTE 0 0 4
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 70 154
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 4 697 2805
CAFAYATE 4 694 2785
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 349 25867 72801
ATOCHA 0 33 129
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 7 13
LA CIENAGA 0 4 39
SALTA 328 24780 69474
VILLA SAN LORENZO 21 1043 3140
DEPARTAMENTO CERRILLOS 35 1744 5028
CERRILLOS 24 1309 3605
LA ISLA 0 1 18
LA MERCED 11 373 1220
SAN AGUSTIN 0 61 185
DEPARTAMENTO CHICOANA 25 991 2819
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 6
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 5 368 1036
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 20 596 1706
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 21 1855 4759
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 1 7 14
CAMPO SANTO 0 231 700
COBOS 0 26 59
EL BORDO 2 151 456
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 18 1438 3520
PALOMITAS 0 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 44 3302 10159
ACAMBUCO 0 2 7
AGUARAY 4 562 1798
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 37 125
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 7 38
DRAGONES 1 37 177
EMBARCACION 12 745 1544
GENERAL BALLIVIAN 1 50 168
GENERAL MOSCONI 4 286 857
HICKMAN 0 10 40
MISION CHAQUEÑA 0 6 15
PADRE LOZANO 0 1 12
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 5 199 1231
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 17 1358 4123
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 162 452
GUACHIPAS 0 162 452
DEPARTAMENTO IRUYA  1 151 738
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 7 30
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA 1 111 496
ISLA DE CAÑAS 0 28 126
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 4 794 2172
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 0 288 681
LA CALDERILLA 0 6 33
VAQUEROS 4 499 1452
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 319 896
CEIBAL 0 3 33
EL TALA 0 164 452
EL JARDIN 0 81 227
LA CANDELARIA 0 71 184
DEPARTAMENTO LA POMA 0 87 194
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 0 69 137
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 460 1491
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 0 256 983
LA VIÑA 0 185 444
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 18 60
DEPARTAMENTO LOS ANDES 2 440 1049
OLACAPATO 0 11 27
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 1 334 788
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 32 60
TOLAR GRANDE 1 60 171
DEPARTAMENTO METÁN 9 1495 5509
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 1 143 743
EL TUNAL 0 14 54
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 0 21 71
METAN VIEJO 0 9 55
RIO PIEDRAS 1 30 141
SAN JOSE DE METAN 7 1276 4423
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 4 266 926
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 1 8 30
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 13 44
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 1 17 95
LURACATAO 0 12 42
MOLINOS 0 73 374
SECLANTAS 2 135 296
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 12 4549 11155
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 1 54 151
COLONIA SANTA ROSA 0 275 888
EL TABACAL 2 32 64
HIPOLITO YRIGOYEN 0 429 1101
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 1 449 940
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 8 3198 7736
URUNDEL 0 112 271
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 7 763 2353
ALTO DE LA SIERRA 1 10 52
CAPITAN JUAN PAGE 1 2 27
CORONEL JUAN SOLA 1 116 554
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 6 8
LA UNION 0 149 401
LOS BLANCOS 0 22 87
MISION LA PAZ 0 2 5
PLUMA DE PATO 0 14 34
RIVADAVIA 0 121 497
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 4 235 572
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 4 873 3305
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 14 50
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 5 24
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 5 53
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 4 849 3135
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 24 1667 4897
AGUA CHICA 0 3 8
CAMPO QUIJANO 9 593 1878
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 2 204 664
ROSARIO DE LERMA 13 861 2325
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 232 1006
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 34 238
ANIMANA 0 64 218
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 6 29
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 0 1
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO 0 4 6
SAN CARLOS 0 121 471
SANTA ROSA 0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 4 329 1125
ACOYTE 0 1 7
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 3 146 321
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 1 122 452
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 58 246
TOTALES 571 49351 143359

fuente: MSP Salta

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